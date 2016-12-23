США надеются, что новая "тишина" на Донбассе будет длиннее праздников

Официальный Вашингтон приветствовал решение трехсторонней контактной группы об установлении временного прекращения огня на Донбассе в течение периода новогодних и рождественских праздников и выразил надежду на более длительное перемирие. Об этом 22 декабря заявил на брифинге пресс-секретарь Госдепартамента США Джон Кирби, передает Укринформ.
"Соединенные Штаты приветствуют заявление трехстороннего контактной группы по соглашению о прекращении огня на востоке Украины в течение праздников", - заявил он.
Кирби напомнил о последнем всплеск насилия на востоке Украины, когда "объединены российско-сепаратистские силы атаковали позиции украинских сил с применением тяжелого вооружения, запрещенного минскими договоренностями".
В этой связи представитель Госдепа отметил, что Соединенные Штаты обеспокоены подобным развитием событий.
Напомним, 21 декабря члены Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины согласовали режим полного прекращения огня с 00:00 24 декабря на Донбассе в связи с предстоящими праздниками.
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