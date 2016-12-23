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NEWSru.ua // Украина // Пятница, 23 декабря 2016 г.
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БПП вместе с Порошенко отгуляла новогодний корпоратив

время публикации: 06:54
последнее обновление: 06:54
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Партия БПП "Солидарность" отпраздновала новогодний корпоратив в киевском в спорт-клубе "5 элемент" в четверг вечером, 22 декабря

Партия БПП "Солидарность" отпраздновала новогодний корпоратив в киевском в спорт-клубе "5 элемент" в четверг вечером, 22 декабря. Об этом "Украинской правде" сообщили источники в политической силе.

Кроме народных депутатов, на празднике присутствовали все министры, которые были делегированы в правительство фракцией БПП, включая премьер-министра Владимира Гройсмана. Также там присутствовал генпрокурор Юрий Луценко. Приезжал мэр Киева Виталий Кличко.

Собеседники говорят, что развлекали гостей этноартисты. В частности, для своих коллег пела народный депутат, кума президента Оксана Билозир.

Закончился праздник выступлением самого Петра Порошенко.

"Было очень хорошее патриотически-итоговое выступление президента", - говорит один из депутатов.

Вместе с тем другой депутат охарактеризовал эту вечеринку так: "Это трудно назвать даже корпоративной вечеринкой. Мотивационная встреча членов команды".

Ранее Государственная фискальная служба шикарно провела корпоративную вечеринку в отдельном павильоне на киевском ВДНХ.

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Пятница, 23 декабря 2016 г.  

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