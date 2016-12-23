БПП вместе с Порошенко отгуляла новогодний корпоратив

Партия БПП "Солидарность" отпраздновала новогодний корпоратив в киевском в спорт-клубе "5 элемент" в четверг вечером, 22 декабря. Об этом "Украинской правде" сообщили источники в политической силе.
Кроме народных депутатов, на празднике присутствовали все министры, которые были делегированы в правительство фракцией БПП, включая премьер-министра Владимира Гройсмана. Также там присутствовал генпрокурор Юрий Луценко. Приезжал мэр Киева Виталий Кличко.
Собеседники говорят, что развлекали гостей этноартисты. В частности, для своих коллег пела народный депутат, кума президента Оксана Билозир.
Закончился праздник выступлением самого Петра Порошенко.
"Было очень хорошее патриотически-итоговое выступление президента", - говорит один из депутатов.
Вместе с тем другой депутат охарактеризовал эту вечеринку так: "Это трудно назвать даже корпоративной вечеринкой. Мотивационная встреча членов команды".
Ранее Государственная фискальная служба шикарно провела корпоративную вечеринку в отдельном павильоне на киевском ВДНХ.
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