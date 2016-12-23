Бирюков показал военную форму, которую закупят в 2017 году

Советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков в своем Facebook показал образцы формы, которую планируют закупить для украинской армии в следующем году.

После урезанного бюджета в этом году, в 2017 бюджетом предусмотрено в целом 2,5 миллиарда гривен на вещественное обеспечение Вооруженных сил Украины, что на 0,8 миллиарда грн больше нынешнего.

По словам Бирюкова, уже составлен план закупок новой формы для ВСУ на следующий год, а именно:

- три типа берцев (летние, демисезонные, зимние), плюс зимние бахилы;

- четыре типа головных уборов (кепка-мазепинка, панама, подшлемник, шапка);

- три типа рукавиц (летние тактические, демисезонные, зимние);

- флисовый костюм-утеплитель (в этом году только куртки, а в следующем - куртки и штаны);

- три типа нательного белья (футболка и трусы, демисезонное, зимнее);

- три типа шарфов-труб (флисовый зимний, летний, противомоскитный);

- очки-маска со сменными стеклами;

- наколенники и налокотники;

- рюкзак и транспортный баул.

По данным Бирюкова, финансирование вещевого обеспечения ВСУ в 2016 году сокращено до уровня 16% от потребностей. Все же по итогам текущего года в армию поступают: форма летняя полевая, форма зимняя обновленная, новое термобелье, флисовые кофты, треккинговые носки, зимние и демисезонные берцы.

Ранее Бирюков продемонстрировал вариант военной формы для украинских военных на осенне-зимний сезон.

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