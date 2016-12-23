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NEWSru.ua // Украина // Пятница, 23 декабря 2016 г.
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МИД призывает украинцев оформлять американскую визу без посредников
время публикации: 10:24
последнее обновление: 10:24
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Департамент консульской службы МИД Украины призывает не прибегать к услугам сомнительных посредников при подготовке документов для получения визы США. Об этом говорится на странице департамента в Facebook.

По информации МИД, в последнее время участились случаи подачи заявителями недостоверных или поддельных документов в Посольство США в Украине при оформлении виз.

"В этой связи призываем соотечественников не прибегать к услугам сомнительных посредников по подготовке пакета документов и не верить их обещаниям гарантированного положительного решения вопроса в получении американской визы. Подчеркиваем, что предоставление неточной или ложной информации может навсегда лишить возможности получить визу в США", - отметили в департаменте.

Также в МИД обратили внимание на то, что Посольство США в Украине не использует услуги визовых центров или каких-либо других посреднических структур, и поэтому заявители должны лично обращаться по всем вопросам, касающимся оформления визы, непосредственно в консульский отдел посольства.

С более подробной информацией можно ознакомиться на официальной веб-странице Посольства США в Украине.

Ранее в столице Ганы обнаружили фальшивое посольство США, которое 10 лет выдавало визы.

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