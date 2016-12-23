МИД призывает украинцев оформлять американскую визу без посредников

Департамент консульской службы МИД Украины призывает не прибегать к услугам сомнительных посредников при подготовке документов для получения визы США. Об этом говорится на странице департамента в Facebook.
По информации МИД, в последнее время участились случаи подачи заявителями недостоверных или поддельных документов в Посольство США в Украине при оформлении виз.
"В этой связи призываем соотечественников не прибегать к услугам сомнительных посредников по подготовке пакета документов и не верить их обещаниям гарантированного положительного решения вопроса в получении американской визы. Подчеркиваем, что предоставление неточной или ложной информации может навсегда лишить возможности получить визу в США", - отметили в департаменте.
Также в МИД обратили внимание на то, что Посольство США в Украине не использует услуги визовых центров или каких-либо других посреднических структур, и поэтому заявители должны лично обращаться по всем вопросам, касающимся оформления визы, непосредственно в консульский отдел посольства.
С более подробной информацией можно ознакомиться на официальной веб-странице Посольства США в Украине.
Ранее в столице Ганы обнаружили фальшивое посольство США, которое 10 лет выдавало визы.
|
Cсылки по теме:
За время оккупации крымчане получили 53 тыс загранпаспортов на материковой Украине
// NEWSru.ua // Украина // 23 декабря 2016 г.
В Европарламенте объяснили, как будет приниматься механизм приостановки безвиза – СМИ
// NEWSru.ua // Украина // 22 декабря 2016 г.
На Сумщине женщина перечислила мошенникам 61,5 тыс. грн якобы за "выигранный автомобиль"
// NEWSru.ua // Украина // 22 декабря 2016 г.
В Киеве задержали мошенников, завладевших недвижимостью на 30 млн гривен
// NEWSru.ua // Украина // 20 декабря 2016 г.
В украинских ID-паспортах стоят чипы Infineon Technologies - одни из лучших в мире
// NEWSru.ua // Украина // 18 ноября 2016 г.
Задержаны аферисты, которые "продавали" высокие должности. Луценко намекает на причастность нардепов Ляшко
// NEWSru.ua // Украина // 14 сентября 2016 г.
Аферисты придумали новый способ "развода" автомобилистов
// NEWSru.ua // Авто // 23 августа 2016 г.
США начнут выдавать украинцам визы на 10 лет
// NEWSru.ua // Украина // 25 апреля 2014 г.