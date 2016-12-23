Киевлянин хранил в квартире 60 пистолетов и 40 винтовок

Полиция обнаружила в квартире киевлянина склад незарегистрированного огнестрельного и холодного оружия. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"По месту регистрации и жительства 53-летнего киевлянина полицейские провели санкционированные обыски. В результате, полицейские изъяли около 60 пистолетов и почти 40 винтовок, а также более 800 патронов. Кроме того, изъято около 200 единиц холодного оружия, среди которых - охотничьи ножи, мачете и сабли", - говорится в сообщении.

Полиция уже установила, что обнаруженное оружие не зарегистрировано, поэтому каналы ее поступления в столицу устанавливаются.

Все изъятые предметы направлены для проведения необходимых экспертиз. Их владелец задержан в порядке статьи 208 УПК Украины.

По информации оперативников Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины, оружие предназначалось для дальнейшей продажи на территории Украины.

В рамках начатого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, проводятся все необходимые следственные действия.

Ранее сообщалось, что украинцы хранят 5 миллионов нелегальных "стволов".

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