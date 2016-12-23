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NEWSru.ua // Украина // Пятница, 23 декабря 2016 г.
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В КСУ подали уже 33 конституционных жалобы

время публикации: 11:03
последнее обновление: 11:24
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В Конституционном Суде опасаются, что существует вероятность рассмотрения большого количества конституционных жалоб, которые были введены изменениями к Основному закону

В Конституционном Суде опасаются, что существует вероятность рассмотрения большого количества конституционных жалоб, которые были введены изменениями к Основному закону. Об этом говорится в ответе суда на запрос Укринформа.

В частности, в суде отметили, что согласно изменениям в Основной закон (статья 151-1) конституционная жалоба может быть подана в случае, если все национальные средства юридической защиты исчерпаны. То есть по делу должно быть существующее решение апелляционной или кассационной инстанций.

"Статистика свидетельствует, что в 2015 году апелляционные суды рассмотрели около 449 тысяч дел, кассационные инстанции - 151 тысячу дел и 12 тысяч дел рассмотрел Верховный суд. Это указывает, что нагрузка на Конституционный Суд по рассмотрению конституционных жалоб может быть значительной. И опыт других стран также об этом свидетельствует. Поэтому опасение есть", - идет речь в ответе суда.

В то же время в КСУ выразили надежду, что принятие парламентом нового закона "О Конституционном Суде Украины" должно обеспечить достаточно быстрое и качественное рассмотрение конституционных жалоб. С этой целью в документе предлагается разделить КСУ на два сената по 9 судей и шесть коллегий по трое судей. "Коллегия будет рассматривать вопрос об открытии производства по делу по рассмотрению конституционной жалобы, а сенат - по существу. То есть сенат, при рассмотрении конституционных жалоб, и коллегия, решая единогласно вопрос отказа в открытии конституционного производства по делу по конституционной жалобе, имеют полномочия Конституционного Суда", - отмечают в КСУ.

По мнению Суда, разделение на два состава для рассмотрения конституционных жалоб является оправданным, поскольку этот процесс должен проходить быстро.

Также в Суде обратили внимание, что изменениями в Конституцию (статья 148-1) предусмотрено, что в Госбюджете должны отдельно определяться расходы на деятельность КСУ с учетом предложений его председателя. "Это значит, что обеспеченно финансово должен быть, в том числе, и секретариат Конституционного Суда, в котором должны работать опытные специалисты, их должно быть достаточно для надлежащей проработки конституционных жалоб", - идет речь в ответе.

По данным КСУ, по состоянию на 22 декабря текущего года в Суд поступили 33 конституционных жалобы. До внесения изменений в закон "О Конституционном Суде Украины" они будут храниться в секретариате Суда. Жалобы будут рассмотрены КСУ сразу после законодательного определения порядка их рассмотрения.

Как сообщалось, Венецианская комиссия на заседании 9 декабря текущего года одобрила законопроект "О Конституционном Суде Украины".

Документ вводит институт конституционной жалобы как дополнительный механизм защиты прав и свобод граждан. Подать конституционную жалобу сможет физическое или юридическое лицо при условии, что окончательное судебное решение по его делу вступило в силу после 1 октября 2016 года и со дня вступления им в законную силу прошло не больше 3 месяцев, а также были использованы все национальные средства юридической защиты.

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Пятница, 23 декабря 2016 г.  

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