Порошенко: бойцы на Востоке воюют за всю соборную украинскую землю

Украинские военнослужащие на Востоке воюют не за возвращение территорий, а за всю соборную украинскую землю.

Об этом заявил президент Петр Порошенко во время торжественных мероприятий ко Дню Соборности, сообщает Укринформ.

"Наши герои воюют на Востоке не за возвращение территорий, а за всю соборную украинскую землю", - подчеркнул глава государства.

Он отметил, что восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины является ключевым приоритетом.

"Соборность - это не только общая территория. Это и общие ценности, идеалы, устремления. Это большая крепкая семья всех граждан Украины", - отметил президент.

Как отметил Порошенко, хотя объединение УНР и ЗУНР в 1919 году состоялось лишь символически, однако оно имело решающее значение для утверждения украинской соборного государства.

"Соборное воссоединение - или, как тогда его назвали "объединение - проросло из национально-освободительной борьбы украинского народа", - подчеркнул президент.

Напомним, сегодня Украина отмечает День Соборности.

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