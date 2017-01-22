 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Украина // Воскресенье, 22 января 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Порошенко: бойцы на Востоке воюют за всю соборную украинскую землю

время публикации: 11:13
последнее обновление: 11:13
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Украинские военнослужащие на Востоке воюют не за возвращение территорий, а за всю соборную украинскую землю

Украинские военнослужащие на Востоке воюют не за возвращение территорий, а за всю соборную украинскую землю.

Об этом заявил президент Петр Порошенко во время торжественных мероприятий ко Дню Соборности, сообщает Укринформ.

"Наши герои воюют на Востоке не за возвращение территорий, а за всю соборную украинскую землю", - подчеркнул глава государства.

Он отметил, что восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины является ключевым приоритетом.

"Соборность - это не только общая территория. Это и общие ценности, идеалы, устремления. Это большая крепкая семья всех граждан Украины", - отметил президент.

Как отметил Порошенко, хотя объединение УНР и ЗУНР в 1919 году состоялось лишь символически, однако оно имело решающее значение для утверждения украинской соборного государства.

"Соборное воссоединение - или, как тогда его назвали "объединение - проросло из национально-освободительной борьбы украинского народа", - подчеркнул президент.

Напомним, сегодня Украина отмечает День Соборности.

facebook

Cсылки по теме:

В Мариуполе двое военных попали в ДТП, один погиб, второй - в тяжёлом состоянии
// NEWSru.ua // Украина // 21 января 2017 г.

Боевики за день стреляли 21 раз, больше всего - в направлении Мариуполя
// NEWSru.ua // Украина // 21 января 2017 г.

На оккупированном Донбассе готовы к "выборам" по команде Москвы - Тымчук
// NEWSru.ua // Украина // 21 января 2017 г.

В Краматорске волонтёры устроили акцию #соборністьце: вдохновились концертом "Тіні сонця"
// NEWSru.ua // Культура // 17 января 2017 г.

Ко Дню Соборности стартовал международный флешмоб United Ukraine
// NEWSru.ua // Украина // 11 января 2017 г.

На День Соборности интеллигенция призвала не допустить федерализации Украины
// NEWSru.ua // Украина // 22 января 2016 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 13:00
 Жемчугов: Украина никогда и никого не бросит
// Украина


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Воскресенье, 22 января 2017 г.  

Последняя новость – 13:00

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017