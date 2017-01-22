Порошенко: бойцы на Востоке воюют за всю соборную украинскую землю

Украинские военнослужащие на Востоке воюют не за возвращение территорий, а за всю соборную украинскую землю.
Об этом заявил президент Петр Порошенко во время торжественных мероприятий ко Дню Соборности, сообщает Укринформ.
"Наши герои воюют на Востоке не за возвращение территорий, а за всю соборную украинскую землю", - подчеркнул глава государства.
Он отметил, что восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины является ключевым приоритетом.
"Соборность - это не только общая территория. Это и общие ценности, идеалы, устремления. Это большая крепкая семья всех граждан Украины", - отметил президент.
Как отметил Порошенко, хотя объединение УНР и ЗУНР в 1919 году состоялось лишь символически, однако оно имело решающее значение для утверждения украинской соборного государства.
"Соборное воссоединение - или, как тогда его назвали "объединение - проросло из национально-освободительной борьбы украинского народа", - подчеркнул президент.
Напомним, сегодня Украина отмечает День Соборности.
|
Cсылки по теме:
В Мариуполе двое военных попали в ДТП, один погиб, второй - в тяжёлом состоянии
// NEWSru.ua // Украина // 21 января 2017 г.
Боевики за день стреляли 21 раз, больше всего - в направлении Мариуполя
// NEWSru.ua // Украина // 21 января 2017 г.
На оккупированном Донбассе готовы к "выборам" по команде Москвы - Тымчук
// NEWSru.ua // Украина // 21 января 2017 г.
В Краматорске волонтёры устроили акцию #соборністьце: вдохновились концертом "Тіні сонця"
// NEWSru.ua // Культура // 17 января 2017 г.
Ко Дню Соборности стартовал международный флешмоб United Ukraine
// NEWSru.ua // Украина // 11 января 2017 г.
На День Соборности интеллигенция призвала не допустить федерализации Украины
// NEWSru.ua // Украина // 22 января 2016 г.