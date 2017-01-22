Порошенко: Соборность – это неделимое целое из всех украинских земель

Президент Петр Порошенко поздравил украинцев с Днем соборности в своем Facebook.

"Слава Украине, соборной, единой, неделимой Украине! Поздравляю с Днем соборности!" - написал глава государства. Он также разместил соответствующий видеоролик.

Выступление главы государства размещено на официальном сайте президента.

"Отныне воедино сливаются веками оторванные одна от другой части единой Украины, Западно-украинская Народная Республика... и Надднепрянская Великая Украина. Осуществились вековечные мечты, которыми жили и за которые умирали лучшие сыны Украины. Отныне есть единая независимая Украинская Народная Республика"...

Почти сто лет исполнилось нынче этим драгоценным словам, уважаемые дамы и господа!

Поздравляю с Днем Соборности присутствующих здесь высокопоставленных гостей, весь украинский народ, всех украинцев в диаспоре!

22 января 1919 года на Софийской площади в Киеве было торжественно провозглашено объединение в единую соборную Украину двух государственных образований. Тех образований, которые возникли на обломках разных империй. Как писал выдающийся украинско-канадский историк Орест Субтельный, который в прошлом году, к сожалению, отошел в вечность, "впервые западно- и восточно-украинские националисты, которые в течение поколений провозглашали существование между ними братских связей, вошли в контакт между собой в массовых масштабах".

Соборное воссоединения, - или как тогда его назвали "злука" – проросло из национально-освободительной борьбы украинского народа, исторически длительного движения украинцев к созданию собственного государства. Из мечтаний, стремлений и усилий многих поколений борцов за независимость и соборность.

Живым подтверждением таких стремлений стала многолюдная Софийская площадь, на которой десятки тысяч киевлян и гостей столицы приветствовали провозглашение воссоединения... И весь Киев, торжественно убранную национальными флагами, украинскими орнаментами, портретами Кобзаря, плакатами и транспарантами. И невероятное количество сине-желтых флагов, которые принесли с собой участники действа – как местные жители, так и многочисленные делегации со всех краев... Освящение действа литургией в Святой Софии, военный парад, приподнятое настроение и торжественная атмосфера, национальный гимн в исполнении военного оркестра... Словом, провозглашение воссоединения воспринималось всеми как большой национальный праздник.

И, к сожалению, праздник длился недолго. Исторические документы, которые мы сегодня имеем возможность осмотреть, воплотились в жизнь, к сожалению, только через 72 года! Тогда же, в девятнадцатом соборная Украина не стала реальностью. Да и независимость государства на долгое время было потеряно.

И ныне, дорогие братья и сестры украинцы, мы обязаны задуматься, а почему же так случилось. Почему в Хельсинки, которое я послезавтра посещу с официальным визитом, в этом году будут отмечать столетие независимости, а в Киеве в прошлом году праздновали 25-летие? Почему мы и Украина потеряли 75 лет и зим? Почему Финляндия является одной из самых успешных стран Евросоюза, а Украина только сейчас начала путь европейской модернизации? Почему финны, несмотря на то, что у них существовала очень сильная политическая конкуренция, не перешли той красной линии до самоуничтожения и смогли защитить себя, а украинскую государственность погубили внутренние распри?

Ответ на этот вопрос можно очень легко найти в воспоминаниях Павла Скоропадского. Издатели удачно почувствовали, насколько эти мемуары уместны именно к текущему моменту, насколько же красноречивые параллели, и насколько поучительными являются уроки истории. Я не хочу вмешиваться в работу ученых и не собираюсь идеализировать гетмана, который со всеми его про и контра был дитям того бурного времени. Но читаю его воспоминания сам и настоятельно рекомендую всем политикам в качестве работы над ошибками – изучить и желательно законспектировать.

Если только достаточное количество этой книги еще есть в издательстве, хотел бы подарить каждому народному депутату. И сказать словами Шевченко: "Учитесь, братья мои! Думайте, читайте". Следует каждому из нас в отдельности и всем вместе взятым зарубить себе на носу, каких колоссальных усилий стоит получить и как легко потерять соборность и суверенитет.

"Вся история, - писал Олег Ольжич, сын известного украинского поэта Александра Олеся, которого вскоре будет перезахоронен в Киеве, наконец, это борьба двух сил: конструктивной, которая накапливает украинскую мощь, и руинной, что распыляет ее во взаимном самопожирании и несет разбивку и расписание. А вслед за этим всегда шло господство чужеземцев над Украиной".

В период угрозы и опасности еще больше, чем в мирное и спокойное время, следует поступиться собственными амбициями и интересами в интересах священного дела сохранения национального единства и сохранение Украины. Думаю, обо всем этом подробнее скажу в своем докладе по случаю столетия Центральной Рады. А нынешний краткий экскурс в историю хотел бы закончить на оптимистической ноте. И в этом мне поможет снова Ольжич: "В вечной борьбе творческого созидательного духа со стихией степи и руины верим твердо, что творческий дух победит хаос и разложение, откуда бы он не происходил и как не проявлялся. Иначе не было бы смысла в нашей жизни и соревновании".

Хотя государственное объединение УНР и ЗУНР в девятнадцатом году произошло лишь символически, однако оно имело решающее значение для утверждения украинской соборного государства в нынешних границах. Оно обозначило географические, политические и идентификационные контуры единой Украины.

Соборность осталась сильной, животворною идеей, переданной потомкам. Поэтому сегодня мы так торжественно отмечаем этот день.

Соборность, как я уже говорил ранее, это – неделимое целое из всех украинских земель, которые некогда принадлежали разным империям, а теперь – объединены в независимую европейскую украинскую державу.

Соборность не только общая территория. Это и духовное единство, общие ценности, общие идеалы, устремления. Это большая крепкая семья всех граждан Украины.

Мы, правда, говорим в быту и в семьях на украинском, русском, крымскотатарском и других языках, но нас консолидирует единственный государственный – украинский. Мы ходим в разные церкви, но Бог у нас у всех один. И земля наша одна на всех. У нас У всех – общее прошлое, и проблемы, кстати, у нас одинаковые. Мы вместе радуемся и вместе грустим. У нас общий враг и общая цель, и общая соборность.

Соборность – это унитарное устройство государства. Но мы уважали, уважаем и будем уважать разнообразие Украины, специфику местных общин. Децентрализация сейчас для этого дает уникальные возможности. Это разнообразие не является нашим недостатком. Она, наоборот, делает нас богаче, а общее чувство соборности – сильнее. Еще Михаил Грушевский, говоря об отличиях, "сотворенные на нашем национальном теле чужими воздействиями и внешними обстоятельствами", призвал не "раздувать разницы, а развивать чувство единства, солидарности, близости". Это у меня одна из любимых его цитат.

Уважаемые дамы и господа!

В последние годы в дни государственных праздников мы не только вспоминаем выдающихся исторических деятелей, но и кланяемся памяти современных украинских победителей – героев Небесной Сотни и героев войны за независимость в борьбе с российскими агрессорами.

Наши герои воюют на Востоке не за возвращение территорий, а за всю соборную украинскую землю. От крайней северной точки, села Гремяч в Черниговской области до южного Фороса, что в украинском Крыму. От самого западного села Соломонова, на Закарпатье – до самой восточной Ранней Зари на Луганщине.

Погибшие герои пожертвовали самым ценным – своими жизнями. Прошу почтить их память минутой молчания.

Спасибо.

Уважаемые господа! Дорогие соотечественники!

Восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины является, безусловно, нашим главным приоритетом. Такие сверхсложные задачи как возвращение Украины на Донбасс и возвращении Донбасса в Украину, задачи деоккупации Крыма будем решать прежде всего политико-дипломатическим и международно-правовым путем, одновременно укрепляя нашу обороноспособность и наши Вооруженные Силы. Собственную обороноспособность мы довели до такого уровня, когда защита Отечества стал делом не только мобилизованных людей и добробатов, а качественно подготовленных профессионалов-контрактников. Тех самых добровольцев, которые пошли с оружием в руках, научились и защищают Украину. На днях, кстати, состоится заседание Совета нацбезопасности и обороны по вопросам государственного оборонного заказа на 2017 год. Это будут решительные изменения в обеспечены новейшим оружием наших славных воинов.

Мы придерживаемся Минских соглашений, хоть как бы тяжело нам это давалось, - что и позволило нашей дипломатии выиграть нелегкую борьбу за продление санкций от всего мира: Евросоюза, Соединенных Штатов Америки, Канады, Японии, Австралии против агрессора – Российской Федерации. Но, подчеркиваю, при этом мы не уступили ни одной принципиальной позицией. Более того в нелегком диалоге убедили наших западных союзников в том, что любым шагам по политическому урегулированию должно предшествовать очевидный и несомненный прогресс в вопросах безопасности: устойчивое прекращение огня, вывод российских оккупационных войск и техники, разоружения боевиков, контроль над отдельными участками украинско-российской границы, - сначала со стороны ОБСЕ, а затем и непосредственно наших славных пограничников.

К решению этих проблем на повестке дня не стоят и не будут стоять политические вопросы, в том числе это касается и изменений в Конституцию.

Как не обидно говорить об этом в День соборности, но у нас есть политические силы, я это подчеркиваю, в тщательно завуалированной форме предлагают нам отказаться от Донбасса... Которые говорят вести себя с жителями оккупированных районов, так, будто они уже и не являются нашими гражданами, и их судьба нас не волнует. Хочу передать этим политиками вопрос: господа, а вы собирали эти территории, чтобы ими разбрасываться? Тем более, что такая стратегия, стопроцентно и это уже доказано, к миру не приведет. Цель России-не Донецк и Луганск, не Крым и Севастополь, а вся Украина.

Еще одним своим приоритетом в новом году считаю обеспечение политических условий для реформ и восстановления экономики. Должен огорчить некоторых и в Киеве, и в Москве, где особенно слабые на язык политики не скрывают российской ставки на организацию в Украине искусственных протестов и досрочных парламентских выборов. Как Президент всеми доступными законными способами буду противодействовать попыткам дестабилизировать нашу страну и свести на нет все те тяжелые шаги и первые результаты, которые обеспечила власть и буквально выстрадал наш украинский народ.

Изменения и преобразования мы с вами начали в 2014 году. В 2015-м первые сдвиги были очевидны только самим реформаторам. 2016-го их уже заметили и высоко оценили и в середине страны, и наши зарубежные партнеры. Чрезвычайно важно, чтобы 2017 вошел в историю как год, когда изменения стали ощутимыми для широкого круга граждан Украины. Мы стараемся, чтобы в этом году люди увидели, что ситуация в стране кардинально меняется к лучшему.

"Украина сделала больший прогресс в реализации реформ за последние два года, чем за первые 23 года Независимости". Если бы подобное суждение высказали мы, наверное, оно выглядело бы несколько субъективным. Но такой вывод сделали наши партнеры из Соединенных Штатов и Европейского Союза, и это придает этому утверждению объективности. Принято же считать, что со стороны виднее.

"Украина внедряет интенсивные и беспрецедентные реформы в экономической и политической системах; ее демократические институты и в дальнейшем восстанавливаются" - чтобы получить такую оценку со стороны Еврокомиссии, мы работали долго, много и упорно. Работал президент, работал парламент – Верховная Рада, работало правительство – вся наша команда.

Но надо прилагать еще больше усилий. Потому достигнутых темпов реформ недостаточно, чтобы преодолеть тот разрыв и отставание от соседних нам европейских стран.

Нужно действовать по принципу олимпийского движения. Быстрее, выше, сильнее! И только тогда мы станем чемпионами.

Столько людей, столько поколений горели сердцем ради Украины, жертвовали жизнью, всем, что имели. Следовательно, мы не имеем права быть безответственными, слабыми, неэффективными.

"Не допускай такої мислі,

що Бог покаже нам неласку.

Життя людського строки стислі.

Немає часу на поразку".

Пусть вдохновляют нас эти слова Лины Васильевны Костенко.

Пусть вдохновляют нас примеры героев Украины, в том числе таких как Владимир Жемчугов, родившийся на Луганщине, но сын Украины всей Украинской земли. Как активный участник движения сопротивления российской оккупации он провел 30 специальных операций по уничтожению военных объектов врага и личного состава оккупационных войск. При попытке захвата врагами, Владимир Павлович принял решение подорвать себя, в результате чего получил тяжелые ранения.

Я принял решение подписать Указ о присвоении ему звания Героя Украины.

Украинский народ на весь мир заявляет о своей незыблемую волю достойно жить в собственной независимой единой украинской державе, построенной на европейских ценностях, идеалах человечности и демократии.

Этим путем мы идем – уверенно и до победы. Слава Украине!"

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