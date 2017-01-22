Донецкая область оказалась под угрозой химического загрязнения – Хуг

Донецкая область оказалась под угрозой загрязнения отходами фенольного завода, хранилище которого находится в Новгородском в непосредственной близости к линии разграничения.
Об этом сегодня, 22 января, заявил на пресс-конференции первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, сообщается в Twitter СММ ОБСЕ.
"Хранилище химических отходов фенольного завода в контролируемом правительством Новгородском зажато между позициями сторон только за 400 метров друг от друга", - подчеркнул Хуг.
По его словам, прекращение огня и разведение сил в этом регионе крайне необходимы, ведь в худшем случае вся Донецкая область может быть загрязнена".
Напомним, с начала суток оккупанты совершили 24 обстрела, ранены четверо бойцов.
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