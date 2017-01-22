Украина отмечает День Соборности

22 января, в день провозглашения в 1919 году Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики, отмечается День Соборности Украины.

Этот праздник официально установлен в 1999 году, учитывая большое политическое и историческое значение объединения УНР и ЗУНР для образования единого (соборного) украинского государства. В 2011 году День Соборности объединили с Днем Свободы, который ранее отмечался 22 ноября, под названием "День Соборности и Свободы Украины". Однако 2014 года Указом президента Петра Порошенко праздник был восстановлен как День Соборности Украины.

В современном украинском национальном календаре дата 22 января занимает одно из ведущих мест и имеет глубокий символический смысл: извечной мечты украинцев на свободную жизнь в самостоятельном соборном независимом государстве. 22 января 1918 года Универсалом Центральной Рады была провозглашена независимость Украинской Народной Республики. Годом позже, 22 января 1919 года, в Киеве на Софийской площади был провозглашен Акт Злуки (объединения) украинских земель, в единую Украину, утверждалось объединение двух тогдашних государств УНР и ЗУНР, возникшие на обломках Российской и Австро-Венгерской империй в единое соборное Украинское государство.

В тексте Акта Соборности утверждалось: "Отныне на всех землях Украины, разделенных веками – Галичине, Буковине, Закарпатской Руси и Приднепровской Украине – будет одна большая Украина. Мечты, для которых лучшие сыны Украины жили и умирали, стали действительностью. Отныне и навеки будет одна, самостоятельная Украинская Народная Республика".

Однако объединение Украины произошло чисто символически: уже через несколько недель после провозглашения Акта воссоединения большевики захватили Киев, позже поляки оккупировали Восточную Галицию, а Чехо-Словакия - Закарпатье.

Первое празднование Соборности состоялось 22 января 1939 года в Карпатской Украине (г. Хуст), в то время - автономной республике Чехословакии. В этот день под сине-желтыми флагами состоялась тридцатитысячная демонстрация местного населения, которое съехалось в столицу Карпатской Украины из всех уголков края вспомнить события 20-летней давности.

Ярким проявлением единства, воли украинского народа к свободе, стала "живая цепь", организованная патриотическими силами 21 января 1990 года по случаю 71-й годовщины провозглашения Акта Злуки. Миллионы тогда еще советских украинцев взялись за руки от Киева до Львова, отмечая День Соборности. С того времени в Украине "живые цепи" создавались неоднократно, символизируя единство (соборность) украинского народа, а День Соборности теперь отмечается на государственном уровне ежегодно.

Среди запланированных на сегодня мероприятий: флешмоб "Живая цепь Соборности" на мосту Патона. В 10 утра участники акции объединят два берега Днепра "живой цепью".

В 12 часов должен начаться Национальный круглый стол "Единство ради победы". В мероприятии примут участие эксперты, представители общественности и политические деятели.

Отметим, 22 января по случаю Дня Соборности Украины на некоторых улицах в центре Киева будет перекрыто движение транспорта.

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