Экс-охранник рассказал, как отвлекали внимание во время побега Януковича

Согласно показаниям сотрудников УГО, которые охраняли экс-президента Виктора Януковича, Украину он покинул 23 февраля 2014 года в компании трех человек.

Об этом говорилось на заседании Печерского суда Киева 21 января, где рассматривалось дело по обвинению в госизмене, сообщает Цензор.НЕТ.

Компанию президенту-беглецу составили Любовь Полежай, которую считают его гражданской женой, бывший генпрокурор Виктор Пшонка и экс-глава МВД Виталий Захарченко .

Из Киева Янукович вылетел на вертолете. Для отвлечения внимания также был запущен президентский автомобильный кортеж.

"Примерно в 23 часа 21.02.2014 г. я услышал по радиосвязи, что Янукович вылетел из Межигорья в неизвестном мне направлении. Примерно в 00:00 я получил указание выехать в Харьков в составе передовой группы. Вместе с нами выехали и другие автомобили, но мы выезжали не вместе, каждый автомобиль отдельно. Встретились на 110 км трассы Киев-Харьков на заправке. И уже после вместе двинулись в Харьков. В город приехали примерно в 10:00 22.02.14 в областную администрацию, где я мимоходом увидел Януковича. Там он дал интервью журналистам и собирался посетить харьковский съезд Партии регионов. Но по неизвестным мне причинам он туда не попал", - сообщил один из сотрудников госохраны.

"Примерно в 15 часов мы выехали в аэропорт Харькова, там нас уже ждали 2 вертолета Agusta. Начальник Кобзарь дал указание загружаться в вертолеты. В один из них сел Янукович, Полежай и другие лица. Направление полета мне было неизвестно. Во время полета я узнал, что диспетчер "Украэроруха" предоставил приказ вернуться в аэропорт Харькова, ссылаясь на приказ Турчинова. Пилот сообщил, что нам не хватит горючего для возвращения, и было решено совершить посадку в городе Донецк. После приземления примерно в 16:30 Кобзарь дал указание перегрузить вещи в 2 других самолета типа Фалькон. Мы перегрузили вещи. Примерно через 10-15 минут к нам подошли вооруженные люди, которые представились пограничниками и сообщили, что не позволят осуществить вылет самолета", - отметил представитель охраны.

Это единственный инцидент о котором рассказывает свидетель. Упоминаний об обстреле кортежа, о котором Янукович заявил в харьковском интервью, и позже во время допроса, нет.

"После этого Янукович пересел из самолета в автомобиль, который поехал вместе с Полежай. Позже, примерно в 18 часов мы приехали к большому частному дому, где уже находился Янукович. По моему мнению, этот дом принадлежал Ахметову", - говорит сотрудник УДО. Далее из показаний следует, что из Запорожской области в Крым Януковича вывозил российский спецназ. На полуострове Януковича уже ждали Пшонка и Захарченко.

"Хочу отметить, что перед выездом Кобзарь приказал всем сдать мобильные телефоны. Примерно в 2:00 23.02.14 мы выехали в поле. У города Бердянск увидели свет фар автомобилей, три вертолета, бортовые номера не видел, только разглядел красную звезду на одном из них. Кобзарь предоставил приказ загрузиться в эти вертолеты. Полет продолжался около часа и мы осуществили приземление на неизвестный мне аэродром. Выгрузили вещи. И неизвестные мужчины, как потом выяснилось, российские военные увезли нас отдохнуть в вагончик неподалеку взлетной полосы. Там мы немного отдохнули до утра. Утром нам сообщили, что надо собираться. Мы подъехали к самолету типа АН-26. На борту самолета уже находились Янукович, Полежай, Захарченко, Пшонка, Кобзарь и неизвестная группа лиц. 10 вооруженных мужчин", - отметил представитель госохраны.

Из Крыма Янукович с соратниками вылетели в Россию, но затем борт зачем-то вернулся обратно в Крым. Возможно, "семью" Янукович оставил в РФ, а в Крым вернулся уже один с охраной, так как фамилии Полежай, Пшонка и Захарченко свидетель больше не упоминает.

"Мы вылетели в неизвестном мне направлении. Прилетели на неустановленный аэродром. На техническом транспорте присутствовали надписи "АНАПА". Что дает мне возможность утверждать, что аэродром находился в городе Анапа РФ. Примерно через полтора часа мы перегрузили вещи на другой самолет и вылетели. После приземления на другой аэродром, на котором тоже были российские военные, мы пересели в автомобили и отправились в неизвестном направлении. Через некоторое время я понял, что мы в Крыму. Примерно в 22 часа мы отправились в Севастополь. И, как я понял, заехали на территорию воинской части РФ. На территории части мы встретились. Янукович предложил тем, кто хочет, отправиться с ним. Передал заявление об отказе государственной охраны кому-то из охранников. Те, кто захотел ехать с Януковичем, - поехали с ним, перед тем написав заявление об увольнении из службы безопасности президента и сдав оружие", - рассказал свидетель.

Ранее сообщалось, что суд разрешил заочное расследование по делу о госизмене Януковича.

Cсылки по теме: