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NEWSru.ua // Украина // Воскресенье, 22 января 2017 г.
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Из гранатометов оккупанты обстреляли Авдеевку и Валуйское
время публикации: 09:39
последнее обновление: 09:44
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Украинские военные на боевых позициях
Российско-оккупационные войска продолжили обстрелы наших позиций на всех направлениях - всего 33 обстрела
Потерь среди наших военных нет

Российско-оккупационные войска продолжили обстрелы наших позиций на всех направлениях - всего 33 обстрела. Потерь среди наших военных нет.

Об этом сегодня, 22 января, сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Мариупольском направлении, используя минометы, российско-оккупационные войска обстреливали Водяное. Из гранатометов и стрелкового оружия они вели огонь по Павлополю, Лебединскому, Гранитному, Новогригоровке, Водяному, Талаковке и Широкино. По Лебединскому вел огонь и снайпер.

На Донецком направлении – из гранатометов и стрелкового оружия оккупанты обстреляли Авдеевку, Зайцево и Новгородское.

На Луганском – из минометов – Троицкое, а из гранатометов и стрелкового оружия – Новоалександровку, Валуйское, и Новозвановку. Всего совершено 33 обстрела.

Потерь среди наших военных нет.

Отметим, вчера сообщалось, что один украинский военнослужащий погиб в зоне проведения антитеррористической операции за минувшие сутки.

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Воскресенье, 22 января 2017 г.  

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