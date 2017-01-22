Из гранатометов оккупанты обстреляли Авдеевку и Валуйское

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Российско-оккупационные войска продолжили обстрелы наших позиций на всех направлениях - всего 33 обстрела. Потерь среди наших военных нет.
Об этом сегодня, 22 января, сообщает пресс-центр штаба АТО.
На Мариупольском направлении, используя минометы, российско-оккупационные войска обстреливали Водяное. Из гранатометов и стрелкового оружия они вели огонь по Павлополю, Лебединскому, Гранитному, Новогригоровке, Водяному, Талаковке и Широкино. По Лебединскому вел огонь и снайпер.
На Донецком направлении – из гранатометов и стрелкового оружия оккупанты обстреляли Авдеевку, Зайцево и Новгородское.
На Луганском – из минометов – Троицкое, а из гранатометов и стрелкового оружия – Новоалександровку, Валуйское, и Новозвановку. Всего совершено 33 обстрела.
Потерь среди наших военных нет.
Отметим, вчера сообщалось, что один украинский военнослужащий погиб в зоне проведения антитеррористической операции за минувшие сутки.
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