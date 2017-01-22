Штаб АТО: с начала суток оккупанты совершили 24 обстрела, ранены четверо бойцов

Российско-оккупационные войска на Донбассе с начала суток осуществили 24 обстрела позиций украинских силовиков, четверо бойцов ранены.
Об этом сегодня, 22 января, сообщает пресс-центр штаба АТО.
"Всего зафиксировано 24 обстрела. Четверо наших военных ранены", - говорится в вечерней сводке.
Как отметили в штабе, на Мариупольском направлении из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты обстреляли Лебединское, Марьинку, Чермалык, Широкино и Водяное.
По Марьинке, Новотроицком и Красногоровке вели огонь снайперы. На Луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреливали Новоалександровку и Новозвановку.
Кроме того, на Донецком направлении российско-оккупационные войска сегодня применяли 120-миллиметровые минометы, обстреливая Пески. Тут же огонь вел снайпер. По Новгородскому, Авдеевке и Зайцево боевики стреляли из гранатометов и стрелкового оружия, информируют в пресс-центре штаба АТО.
Ранее сегодня сообщалось, что на приморские рубежи пришлись 75% всех обстрелов сектора "М".
|
Cсылки по теме:
В Мариуполе двое военных попали в ДТП, один погиб, второй - в тяжёлом состоянии
// NEWSru.ua // Украина // 21 января 2017 г.
Боевики за день стреляли 21 раз, больше всего - в направлении Мариуполя
// NEWSru.ua // Украина // 21 января 2017 г.
На оккупированном Донбассе готовы к "выборам" по команде Москвы - Тымчук
// NEWSru.ua // Украина // 21 января 2017 г.
Муженко: Украина приветствует намерение СММ ОБСЕ работать в ночное время
// NEWSru.ua // Украина // 21 января 2017 г.
Оккупанты "поливают" Авдеевку из миномётов и воюют между собой
// NEWSru.ua // Украина // 17 января 2017 г.
Оккупанты обстреляли подконтрольный "ЛНР" город Ирмино, чтобы обвинить украинскую сторону - штаб АТО
// NEWSru.ua // Украина // 14 января 2017 г.
Трое украинских военных ранены в зоне АТО за сутки. Боевики уничтожают друг друга "дружественным огнём"
// NEWSru.ua // Украина // 13 января 2017 г.
СЦКК: боевики не хотят оставлять выгодные позиции и косятся на Мариуполь
// NEWSru.ua // Украина // 11 января 2017 г.
В Авдеевской промзоне – многочасовые обстрелы. Командование боевиков скрывает потери
// NEWSru.ua // Украина // 11 января 2017 г.
В 2016 году в зоне АТО небоевые потери превысили боевые, - Минобороны
// NEWSru.ua // Украина // 10 января 2017 г.