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NEWSru.ua // Украина // Воскресенье, 22 января 2017 г.
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Штаб АТО: с начала суток оккупанты совершили 24 обстрела, ранены четверо бойцов

время публикации: 19:04
последнее обновление: 19:04
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Российско-оккупационные войска на Донбассе с начала суток осуществили 24 обстрела позиций украинских силовиков, четверо бойцов ранены.

Об этом сегодня, 22 января, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Всего зафиксировано 24 обстрела. Четверо наших военных ранены", - говорится в вечерней сводке.

Как отметили в штабе, на Мариупольском направлении из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты обстреляли Лебединское, Марьинку, Чермалык, Широкино и Водяное.

По Марьинке, Новотроицком и Красногоровке вели огонь снайперы. На Луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреливали Новоалександровку и Новозвановку.

Кроме того, на Донецком направлении российско-оккупационные войска сегодня применяли 120-миллиметровые минометы, обстреливая Пески. Тут же огонь вел снайпер. По Новгородскому, Авдеевке и Зайцево боевики стреляли из гранатометов и стрелкового оружия, информируют в пресс-центре штаба АТО.

Ранее сегодня сообщалось, что на приморские рубежи пришлись 75% всех обстрелов сектора "М".

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