В Одессе ко Дню Соборности организовали флешмоб-марафон хорового пения

В Одессе в День Соборности состоялась церемония возложения цветов к памятнику Тарасу Шевченко в одноименном парке культуры и отдыха.
В торжествах приняли участие председатель облгосадминистрации Максим Степанов, первый заместитель председателя облсовета Олег Радковский, городской голова Геннадий Труханов, представители духовенства и общественных организаций, сообщает "Укринформ".
"Поздравляю одесситов, всех жителей Области с этим прекрасным праздником единения земель Украины, когда объединились Западная и Восточная Украина. Я уверен, что у нашего государства большое будущее, а все испытания, которые нам выпали, совместными усилиями преодолеем. Нашему поколению суждено продолжить борьбу за независимость Украины. И я верю, что мы победим!" - отметил Степанов.
Перед участниками торжеств прошла маршем рота Почетного караула Одесского военного гарнизона.
В программе празднований - флешмоб-марафон с участием восьми хоровых коллективов. Начнется хоровой форум на Думской площади, а около 15 часов продолжит выступление на площади Толбухина в Киевском районе Одессы. Его участники исполнят вместе Гимн Украины, песню про Одессу и "Молитву за Украину".
Соорганизаторами форума стали Одесский народный ансамбль украинской песни "Калина", хоровая капелла, струнный ансамбль Одесского муниципального театра духовой музыки, хор "Ave Musica" и другие коллективы и исполнители.
Служители одесских храмов УПЦ Киевского патриархата и некоторых других отправляют сегодня, 22 января, молебни за единство Украины.
Отметим, 22 января, в день провозглашения в 1919 году Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики, отмечается День Соборности Украины.
|
Cсылки по теме:
В День Соборности в Киеве перекроют улицы и изменят движение транспорта
// NEWSru.ua // Авто // 21 января 2017 г.
В Краматорске волонтёры устроили акцию #соборністьце: вдохновились концертом "Тіні сонця"
// NEWSru.ua // Культура // 17 января 2017 г.
Ко Дню Соборности стартовал международный флешмоб United Ukraine
// NEWSru.ua // Украина // 11 января 2017 г.
Во Львове отметили годовщину создания ЗУНР
// NEWSru.ua // Украина // 2 ноября 2016 г.
Кабмин утвердил план мероприятий празднования 100-летия Украинской революции 1917-1921 гг
// NEWSru.ua // Украина // 26 октября 2016 г.
Украина отмечает 150-ю годовщину рождения главы Центральной Рады УНР Михаила Грушевского
// NEWSru.ua // Украина // 29 сентября 2016 г.
На День Соборности интеллигенция призвала не допустить федерализации Украины
// NEWSru.ua // Украина // 22 января 2016 г.