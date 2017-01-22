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NEWSru.ua // Украина // Воскресенье, 22 января 2017 г.
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В Одессе ко Дню Соборности организовали флешмоб-марафон хорового пения
время публикации: 15:36
последнее обновление: 15:36
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В Одессе ко Дню Соборности организовали флешмоб-марафон хорового пения
В Одессе в День Соборности состоялась церемония возложения цветов к памятнику Тарасу Шевченко в одноименном парке культуры и отдыха
В торжествах приняли участие председатель облгосадминистрации Максим Степанов, первый заместитель председателя облсовета Олег Радковский, городской голова Геннадий Труханов, представители духовенства и общественных организаций

В Одессе в День Соборности состоялась церемония возложения цветов к памятнику Тарасу Шевченко в одноименном парке культуры и отдыха.

В торжествах приняли участие председатель облгосадминистрации Максим Степанов, первый заместитель председателя облсовета Олег Радковский, городской голова Геннадий Труханов, представители духовенства и общественных организаций, сообщает "Укринформ".

"Поздравляю одесситов, всех жителей Области с этим прекрасным праздником единения земель Украины, когда объединились Западная и Восточная Украина. Я уверен, что у нашего государства большое будущее, а все испытания, которые нам выпали, совместными усилиями преодолеем. Нашему поколению суждено продолжить борьбу за независимость Украины. И я верю, что мы победим!" - отметил Степанов.

Перед участниками торжеств прошла маршем рота Почетного караула Одесского военного гарнизона.

В программе празднований - флешмоб-марафон с участием восьми хоровых коллективов. Начнется хоровой форум на Думской площади, а около 15 часов продолжит выступление на площади Толбухина в Киевском районе Одессы. Его участники исполнят вместе Гимн Украины, песню про Одессу и "Молитву за Украину".

Соорганизаторами форума стали Одесский народный ансамбль украинской песни "Калина", хоровая капелла, струнный ансамбль Одесского муниципального театра духовой музыки, хор "Ave Musica" и другие коллективы и исполнители.

Служители одесских храмов УПЦ Киевского патриархата и некоторых других отправляют сегодня, 22 января, молебни за единство Украины.

Отметим, 22 января, в день провозглашения в 1919 году Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики, отмечается День Соборности Украины.

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