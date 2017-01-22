Николаевцы на главной площади выстроились в "живой" герб Украины

В День Соборности Украины николаевцы приняли участие в патриотическом флешмобе – они образовали на главной площади города "живой" герб Украины.

Об этом сообщает "Укринформ".

"Мы пришли сюда сегодня, чтобы отпраздновать День Соборности Украины, а также еще раз засвидетельствовать, что Украина – единая, а Николаев – это часть нашей родины", - сказал один из участников Виктор Позняк.

Стоит отметить, что участники акции сами организовались через социальные сети.

Были здесь и известные николаевцы – депутаты, некоторые чиновники и тому подобное.

Многие люди пришли с государственной символикой, флагами Украины, плакатами, рисунками и т.п.

В этот день в Одессе в состоялась церемония возложения цветов к памятнику Тарасу Шевченко и флешмоб-марафон с участием восьми хоровых коллективов. Его участники исполнят вместе Гимн Украины, песню про Одессу и "Молитву за Украину".

В Виннице активисты выстроились в "цепи единения" на центральном мосту через реку Южный Буг, символически соединив восточный и западный берега в честь Дня соборности Украины.

В Днепре на Соборной площади открыли мемориальный Крест погибшим за свободную Украину воинам УНР, которые погибли в боях против большевиков и атамана Махно в 1919 году.

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