Николаевцы на главной площади выстроились в "живой" герб Украины

В День Соборности Украины николаевцы приняли участие в патриотическом флешмобе – они образовали на главной площади города "живой" герб Украины.
Об этом сообщает "Укринформ".
"Мы пришли сюда сегодня, чтобы отпраздновать День Соборности Украины, а также еще раз засвидетельствовать, что Украина – единая, а Николаев – это часть нашей родины", - сказал один из участников Виктор Позняк.
Стоит отметить, что участники акции сами организовались через социальные сети.
Были здесь и известные николаевцы – депутаты, некоторые чиновники и тому подобное.
Многие люди пришли с государственной символикой, флагами Украины, плакатами, рисунками и т.п.
В этот день в Одессе в состоялась церемония возложения цветов к памятнику Тарасу Шевченко и флешмоб-марафон с участием восьми хоровых коллективов. Его участники исполнят вместе Гимн Украины, песню про Одессу и "Молитву за Украину".
В Виннице активисты выстроились в "цепи единения" на центральном мосту через реку Южный Буг, символически соединив восточный и западный берега в честь Дня соборности Украины.
В Днепре на Соборной площади открыли мемориальный Крест погибшим за свободную Украину воинам УНР, которые погибли в боях против большевиков и атамана Махно в 1919 году.
|
Cсылки по теме:
В День Соборности в Киеве перекроют улицы и изменят движение транспорта
// NEWSru.ua // Авто // 21 января 2017 г.
В Краматорске волонтёры устроили акцию #соборністьце: вдохновились концертом "Тіні сонця"
// NEWSru.ua // Культура // 17 января 2017 г.
Ко Дню Соборности стартовал международный флешмоб United Ukraine
// NEWSru.ua // Украина // 11 января 2017 г.
Во Львове отметили годовщину создания ЗУНР
// NEWSru.ua // Украина // 2 ноября 2016 г.
Кабмин утвердил план мероприятий празднования 100-летия Украинской революции 1917-1921 гг
// NEWSru.ua // Украина // 26 октября 2016 г.
Украина отмечает 150-ю годовщину рождения главы Центральной Рады УНР Михаила Грушевского
// NEWSru.ua // Украина // 29 сентября 2016 г.
На День Соборности интеллигенция призвала не допустить федерализации Украины
// NEWSru.ua // Украина // 22 января 2016 г.