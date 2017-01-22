Жемчугов: Украина никогда и никого не бросит

Бывший пленник боевиков Владимир Жемчугов, сегодня получивший звание Героя Украины, заявил, что его пример показал: Украина никогда не покинет своих граждан.

Об этом он сказал сегодня, 22 января, во время вручения ему награды на торжествах по случаю Дня соборности Украины в Киеве, сообщает пресс-служба президента.

"Сегодня, в День соборности, день объединения Украины, я хочу сказать - борьба, которая была раньше, и та борьба, которая у нас еще впереди до победного завершения войны - это все не напрасно. На моем примере не только патриоты, но и обычные жители оккупированных территорий Донбасса и Крыма увидели, что Украина никогда и никого не бросит", - сказал Жемчугов.

Как сообщалось, Президент Петр Порошенко подписал Указ "О присвоении Владимиру Жемчугову звания Герой Украины" и во время сегодняшних торжественных мероприятий вручил ему орден "Золотая Звезда".

Напомним, 3 декабря 2016 года сообщалось, что освобожденному из плена боевиков Владимиру Жемчугову в немецкой больнице восстановили слух и зрение на одном глазу, а также вырезали грыжу на животе. Отмечалось, что ему сделали пять операций.

Жемчугов был освобожден из плена боевиков 17 сентября 2016 года.

На Донбассе Жемчугов подорвался на растяжке, в результате чего потерял зрение и остался без рук. Тяжело раненный Жемчугов попал в плен к террористов, и те удерживали его около года.

В период с 28 декабря 2014 года по 24 сентября 2015 года Владимир Жемчугов провел 30 специальных операций по уничтожению военных объектов врага и личного состава оккупационных войск. Среди проведенных спецопераций повреждение девяти участков железнодорожного полотна, используемых противником для транспортировки вооружения, военной техники и боеприпасов с территории РФ на временно оккупированные районы Донецкой и Луганской областей; выведение из строя четырех линий электропередач, трех газораспределительных станции и трансформаторной подстанции; уничтожение военной автомобильной техники и личного состава незаконных вооруженных формирований. Его самоотверженные действия в тылу врага были особенно успешными и своевременными в период обороны Дебальцево.

29 сентября 2015 года во время выполнения очередного боевого задания и попытки захвата противником Жемчугов принял решение подорвать себя, в результате чего получил тяжелые ранения - потерял кисти обеих рук и зрение. Боевики захватили его без сознания.

Несмотря на крайне неудовлетворительное состояние здоровья, Жемчугова долгое время держали в Луганском СИЗО, однако во время допросов контрразведывательными органами боевиков держался мужественно.

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