Порошенко почтил память Героев Небесной сотни

Президент Петр Порошенко вместе с супругой Мариной в воскресенье, 22 января, почтил память Героев Небесной сотни.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Вместе с Мариной почтили память погибших во время Революции достоинства Сергея Нигояна и Михаила Жизневского, а также всех Героев Небесной сотни", - отметил он.
Справка. 22 января исполняется три года со дня гибели активистов Майдана, которые отдали свою жизнь во время Революции достоинства и которых впоследствии назвали Небесной сотней.
Противостояние на улице Грушевского началось еще 19 января, когда традиционное воскресное Вече переросло в шествие митингующих к Верховной Раде. На то время вход в правительственный квартал перекрывали бойцы подразделения "Беркут". Начались серьезные столкновения: майдановцы переворачивали автобусы, которые использовала милиция, бросали бутылки с бензином и брусчатку в бойцов "Беркута". Для задымления улицы поджигали шины; перевернутые автобусы начали гореть. В ответ силовики применяли слезоточивый газ и травматическое оружие, бросали светошумовые гранаты, потом начали прицельно поливать людей из водомета.
Бой, который длился с разной активностью свыше трех суток, завершился 22 января, когда "Беркут" пошел в наступление и временно оттеснил демонстрантов от Европейской площади. В тот же день стало известно о первых жертвах на Майдане.
Утром 22 января 21-летний Сергей Нигоян из Днепропетровщины получил смертельное ранение в голову. Со временем смертельное огнестрельное ранение в сердце получил 25-летний белорус Михаил Жизневский. Оба были активистами Майдана и участвовали в протестах фактически с самого начала.
За несколько дней от ранений, полученных 22 января, в больнице умерли львовянин Роман Сеник и киевлянин Александр Бадера. Врачи до последнего боролись за их жизни, но не смогли спасти.
Кроме того, в этот день, в лесу под Киевом было найдено тело со следами пыток львовянина Юрия Вербицкого - активиста Майдана, который был похищен неизвестными просто из больницы накануне.
Михаил Жизневский стал первым, с кем прощались на Майдане. Тогда же впервые прозвучала песня "Плине кача по Тисині", которая в дальнейшем стала неофициальным реквиемом-прощанием на похоронах погибших на Майдане.
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