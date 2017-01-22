С 2018 года оккупанты заставят крымчан платить налоги на землю и недвижимость

В 2018 году в оккупированном Крыму планируют ввести уплату налога на недвижимость и земельные участки.

Об этом на пресс-конференции в Симферополе сообщил руководитель Управления Федеральной налоговой службы по РК Роман Наздрачев, передают "Новости Крыма".

По его словам, на сегодняшний день работа по кадастровой оценке недвижимости в Республике продолжается.

"На сегодняшний день пока рано говорить о налогообложении имущества физических лиц в Крыму. Оно будет не раньше 2018 года. То есть в этом году жители полуострова не будут платить ни земельный налог, ни налог на имущество. Надеюсь, что в этом году эта работа завершится, мы получим полную базу данных, и уже со следующего года жители Крыма будут исправно платить имущественные налоги", – отметил Наздрачев.

Отметим, ранее оккупационные власти Крыма грозили арестом имущества за несвоевременную оплату отопления.

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