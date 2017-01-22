В Днепре открыли мемориал воинам УНР

В Днепре на Соборной площади открыли мемориальный Крест погибшим за свободную Украину воинам УНР, которые погибли в боях против большевиков и атамана Махно в 1919 году.

Об этом сообщает "Укринформ".

"Как и почти сто лет назад, сейчас продолжается украинско-московская война за независимость Украины. Но теперь мы имеем мощную, обновленную армию. И вместе идем к нашей победе", - отметил народный депутат Андрей Денисенко, который вместе с общественной организацией "Сич" приложил усилия, чтобы появился этот монумент.

Форма памятника напоминает крест, который использовался в наградах и символах УНР. Он установлен неподалеку от места, где похоронены 14 воинов УНР, которые воевали в полку "Сечевых стрельцов – Вольных казаков".

Автор мемориального знака - заслуженный художник Украины Гарник Хачатрян.

Общественные активисты считают, что установка мемориала погибшим в боях Армии УНР будет достойным восстановлением исторической справедливости, поскольку первая попытка установления мемориала здесь была в январе 1919 года, сразу после захоронения бойцов. 4 января, на следующий день после боев с большевиками и Махно, воины УНР провожали в последний путь своих собратьев. Траурная процессия растянулась на несколько кварталов. На Соборной площади, на месте захоронения был установлен деревянный крест, а община города начала сбор средств на установку памятника. Однако установить мемориал так и не успели – уже через несколько недель большевики, собрав подкрепление, снова заняли Екатеринослав.

На открытие памятного креста сошлись сотни днепрян, чтобы отметить День соборности Украины. Архиепископ Днепропеторовський и Криворожский УПЦ КП Симеон освятил крест, а Олег Скрипка презентовал днепрянам марш новой армии "Зродились ми великої години".

Ранее в холле Тернопольской ОГА открыли мемориальный знак в память о Героях Небесной сотни и о бойцах, погибших в антитеррористической операции на востоке страны.

Cсылки по теме: