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NEWSru.ua // Украина // Воскресенье, 22 января 2017 г.
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У боевиков на Донбассе проблемы с кадрами – берут даже калек, – ГУР

время публикации: 16:28
последнее обновление: 16:28
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У боевиков на Донбассе проблемы с кадрами – берут даже калек

Из-за некомплекта личного состава боевики принимают на военную службу лиц с физическими недостатками.

Об этом сегодня, 22 января, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Facebook.

"В связи с некомплектом личного состава, который сложился из-за нежелания продлевать сроки действующих контрактов военнослужащими оккупационных войск, командование 2 АК (Луганск) ВС РФ принимает меры для недопущения дальнейшего снижения уровня укомплектованности", - говорится в сообщении.

В ГУР отметили, что боевики ввели запрет на увольнение с военной службы при любых обстоятельствах, даже при наличии грубых нарушений условий контракта.

Кроме того, упрощена процедура приема на военную службу. "В отдельных подразделениях 2 отдельной мотострелковой бригады (Луганск) набор военнослужащих осуществляется без прохождения ими надлежащего медицинского осмотра, что привело к принятию на военную службу лиц с физическими недостатками, которые не способны выполнять боевые задания в сложных условиях", - сообщает разведка.

Отметим, вчера сообщалось, что один украинский военнослужащий погиб в боях с боевиками в зоне проведения антитеррористической операции за минувшие сутки.

facebook

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