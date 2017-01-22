В Виннице активисты создали "цепи единения" через Южный Буг и историческую реконструкцию Почетного Караула

В Виннице активисты выстроились в "цепи единения" на центральном мосту через реку Южный Буг, символически соединив восточный и западный берега в честь Дня соборности Украины.
Как сообщает "Укринформ", в акции участвовали общественные активисты, студенты, партийные деятели и депутаты местных советов.
Мероприятия патриотических сил состоялись около полудня. Представители политических сил пришли на событие с партийной символикой, молодежь принесла желто-голубые ленты и национальные флаги. В целом приобщились к акции несколько сотен винничан.
А общественные организации "Винницкое историческое общество" и "Честь и слава" посвятили Дню соборности Украины историческую реконструкцию - около памятной таблицы министру юстиции УНР Дмитрию Марковичу на доме бывшей Винницкой городской думы заняло позицию церемониальное подразделение "Почетный Караул Временной Столицы".
Кроме того, в этот день на Винничине в храмах различных конфессий состоялись богослужение и молебны за украинский народ. В целом, по информации Управления превентивной деятельности Нацполиции Винницкой области, в 22 населенных пунктах области запланированы 27 массовых мероприятий, в которых примут участие более 3 тысяч людей.
В этот день в Одессе в состоялась церемония возложения цветов к памятнику Тарасу Шевченко и флешмоб-марафон с участием восьми хоровых коллективов. Его участники исполнят вместе Гимн Украины, песню про Одессу и "Молитву за Украину".
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