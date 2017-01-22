 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Украина // Воскресенье, 22 января 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

В Виннице активисты создали "цепи единения" через Южный Буг и историческую реконструкцию Почетного Караула
время публикации: 17:09
последнее обновление: 17:09
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

В Виннице активисты создали "цепи единения" через Южный Буг и историческую реконструкцию Почетного Караула
В Виннице активисты выстроились в "цепи единения" на центральном мосту через реку Южный Буг, символически соединив восточный и западный берега в честь Дня соборности Украины
В акции участвовали общественные активисты, студенты, партийные деятели и депутаты местных советов

В Виннице активисты выстроились в "цепи единения" на центральном мосту через реку Южный Буг, символически соединив восточный и западный берега в честь Дня соборности Украины.

Как сообщает "Укринформ", в акции участвовали общественные активисты, студенты, партийные деятели и депутаты местных советов.

Мероприятия патриотических сил состоялись около полудня. Представители политических сил пришли на событие с партийной символикой, молодежь принесла желто-голубые ленты и национальные флаги. В целом приобщились к акции несколько сотен винничан.

А общественные организации "Винницкое историческое общество" и "Честь и слава" посвятили Дню соборности Украины историческую реконструкцию - около памятной таблицы министру юстиции УНР Дмитрию Марковичу на доме бывшей Винницкой городской думы заняло позицию церемониальное подразделение "Почетный Караул Временной Столицы".

Кроме того, в этот день на Винничине в храмах различных конфессий состоялись богослужение и молебны за украинский народ. В целом, по информации Управления превентивной деятельности Нацполиции Винницкой области, в 22 населенных пунктах области запланированы 27 массовых мероприятий, в которых примут участие более 3 тысяч людей.

В этот день в Одессе в состоялась церемония возложения цветов к памятнику Тарасу Шевченко и флешмоб-марафон с участием восьми хоровых коллективов. Его участники исполнят вместе Гимн Украины, песню про Одессу и "Молитву за Украину".

facebook

Cсылки по теме:

В День Соборности в Киеве перекроют улицы и изменят движение транспорта
// NEWSru.ua // Авто // 21 января 2017 г.

В Краматорске волонтёры устроили акцию #соборністьце: вдохновились концертом "Тіні сонця"
// NEWSru.ua // Культура // 17 января 2017 г.

Ко Дню Соборности стартовал международный флешмоб United Ukraine
// NEWSru.ua // Украина // 11 января 2017 г.

Во Львове отметили годовщину создания ЗУНР
// NEWSru.ua // Украина // 2 ноября 2016 г.

Кабмин утвердил план мероприятий празднования 100-летия Украинской революции 1917-1921 гг
// NEWSru.ua // Украина // 26 октября 2016 г.

Украина отмечает 150-ю годовщину рождения главы Центральной Рады УНР Михаила Грушевского
// NEWSru.ua // Украина // 29 сентября 2016 г.

На День Соборности интеллигенция призвала не допустить федерализации Украины
// NEWSru.ua // Украина // 22 января 2016 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 19:15
 Николаевцы на главной площади выстроились в "живой" герб Украины
// Украина


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Воскресенье, 22 января 2017 г.  

Последняя новость – 19:15

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017