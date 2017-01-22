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NEWSru.ua // Украина // Воскресенье, 22 января 2017 г.
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Шкиряк подтвердил, что СБУ предотвратила покушение на Антона Геращенко
время публикации: 12:07
последнее обновление: 12:07
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"По своим оперативным источникам я проверил эту информацию и подтверждаю сейчас в прямом эфире, что покушение готовилось на Антона Геращенко"

Народным депутатом, покушение на котором предотвратили украинские спецслужбы, является Антон Геращенко.

Это подтвердил в эфире телеканала "112 Украина" советник главы МВД Зорян Шкиряк.

"По своим оперативным источникам я проверил эту информацию и подтверждаю сейчас в прямом эфире, что покушение готовилось на Антона Геращенко", - сказал Шкиряк.

Он добавил, что одним из главных мотивов покушения на нардепа является его публичная деятельность, направленная против агрессивной политики Кремля. Кроме того, подготовку убийства связывают и с деятельностью сайта "Миротворец".

"По сути, все это - и планирование, и совершение покушения на убийство - идентичны подготовке и совершению теракта против Павла Шеремета. Есть детали, которые могут свидетельствовать об идентичности подхода к совершению преступления", - заявил Зорян Шкиряк.

Он также отметил, что правоохранители, безусловно, будут проверять наличие взаимосвязи между этими двумя событиями.

Советник главы МВД добавил, что в настоящее время Геращенко с семьей находится под охраной.

Как сообщалось, глава СБУ Василий Грицак сообщил накануне о предотвращенной попытке покушения на жизнь народного депутата Украины, которая планировалась и координировалась с территории России.

СМИ сообщили, что речь шла о покушении на жизнь Антона Геращенко.

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