Шкиряк подтвердил, что СБУ предотвратила покушение на Антона Геращенко

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Народным депутатом, покушение на котором предотвратили украинские спецслужбы, является Антон Геращенко.
Это подтвердил в эфире телеканала "112 Украина" советник главы МВД Зорян Шкиряк.
"По своим оперативным источникам я проверил эту информацию и подтверждаю сейчас в прямом эфире, что покушение готовилось на Антона Геращенко", - сказал Шкиряк.
Он добавил, что одним из главных мотивов покушения на нардепа является его публичная деятельность, направленная против агрессивной политики Кремля. Кроме того, подготовку убийства связывают и с деятельностью сайта "Миротворец".
"По сути, все это - и планирование, и совершение покушения на убийство - идентичны подготовке и совершению теракта против Павла Шеремета. Есть детали, которые могут свидетельствовать об идентичности подхода к совершению преступления", - заявил Зорян Шкиряк.
Он также отметил, что правоохранители, безусловно, будут проверять наличие взаимосвязи между этими двумя событиями.
Советник главы МВД добавил, что в настоящее время Геращенко с семьей находится под охраной.
Как сообщалось, глава СБУ Василий Грицак сообщил накануне о предотвращенной попытке покушения на жизнь народного депутата Украины, которая планировалась и координировалась с территории России.
СМИ сообщили, что речь шла о покушении на жизнь Антона Геращенко.
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