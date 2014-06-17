СМИ назвали депутата, покушение на которого сорвала СБУ

Заявление главы СБУ о разоблачении попытки покушения на одного из народных депутатов Украины российскими агентами касается народного депутата Украины Антона Геращенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на свои источники.

Выполнить покушение вызвались двое граждан Украины, отбывавшие заключение на оккупированной территории Крыма и получившие досрочное освобождение. Один из них ранее трижды судимый по уголовным статьям. По данным следствия, свои действия они координировали со своим руководителем - бывшим гражданином Украины Андреем Тихоновым, ныне проживающим в Белгороде (РФ).

В базе розыска "Миротворец" о Тихонове 31 декабря 2015-го года была размещена следующая информация:

Зам. командира отдельного комендантского полка т.н." ЛНР".

17.06.2014 г. брал в плен Н. Савченко.

Одновременно находится на связи у нескольких оперативных сотрудников спецслужб РФ.

Имеет диверсионную подготовку. Один из кураторов - сотрудник спецслужб РФ с позывным "Эльбрус".

(До боевых действий на территории Украины служил / работал в в/ч А-4104).

Дата рождения: 20.10.1965"

Больше месяц за подозреваемыми велось наблюдение, часть их разговоров задокументирована оперативным путем. Основной мотив покушения на Геращенко - попытка устранить известного политика, одного из создателей основной украинской и международной базы данных по розыску террористов "Миротворец".

За самим Геращенко в течение этого времени террористы организовали слежку по месту жительства и по месту работы.

После получения доказательств преступных намерений и информации о наличии у них взрывного устройства сотрудники СБУ провели задержание c поличным.

Против подозреваемых возбуждено дело по статье 112 УК - покушение на жизнь государственного деятеля, максимальная мера наказания, возможная в этом деле, - пожизненное заключение.

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