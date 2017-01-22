Сутки в АТО прошли без потерь. Возле Широкино и Авдеевки активизировались боевики, - Мотузянык

В течение минувших суток в результате боевых действий на Востоке Украины ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен.

Об этом сегодня, 22 января, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузянык во время пресс-брифинга в Украинском кризисном медиа-центре.

"Начнем сегодняшний брифинг с хорошей новости: за минувшие сутки вследствие боевых действий ни один из украинских военнослужащих не погиб и не был ранен", - заявил Мотузянык.

На Мариупольском направлении боевики вновь активизировались на приморских рубежах: Водяное - Лебединское - Широкино.

"Вчера на этом участке произошло три четверти всех обстрелов на Мариупольском направлении. В Водяном и Широкино произошло по одному кратковременном минометному обстрелу. Также снайперы противника дважды открывали огонь в сторону украинских защитников в этом районе", - отметил Мотузянык.

Боевики применили легкое вооружение в Новогригорьевке, Гранитном, Павлополе и Талаковке. Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении состоялся 21 обстрел со стороны боевиков.

На Луганском направлении боевые действия вчера велись в основном в Попаснянском районе.

"Там боевики открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов и пулеметов. По одному случаю нарушения режима тишины произошло вблизи Станицы Луганской и в Троицком. В последнем боевики выпустили две мины калибра 82 мм в сторону наших позиций", - рассказал полковник Мотузянык.

Всего там произошло семь обстрелов со стороны боевиков, один из них - с применением минометов.

На Донецком направлении боевики совершили 5 обстрелов. Незаконные вооруженные формирования открыли огонь из гранатометов по украинских военных в Зайцево.

"Ближе к обеду противник активизировался в Авдеевский промзоне, где до полуночи произошло три перестрелки, каждая продолжительностью не менее часа. Также одна вооруженная провокация противника была зафиксирована вечером в Новгородском", - отметил представитель Минобороны.

Отметим, вчера сообщалось, что один украинский военнослужащий погиб в зоне проведения антитеррористической операции за минувшие сутки.

Напомним, 24 декабря 2016 года оккупанты сорвали очередную договоренность о режиме тишины на Донбассе.

Перед этим несколько дней шли ожесточенные бои на Светлодарской дуге. Также, 23 декабря, силы АТО вошли в Новолуганское и установили блокпост.

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