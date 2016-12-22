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В системе вооружения ЗСУ разоблачили работавшего на российскую разведку предателя - Грицак
время публикации: 22 декабря 2016 г., 21:53
последнее обновление: 22 декабря 2016 г., 21:53
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СБУ разоблачила изменника - начальника одного из отделов вооружения Вооруженных сил Украины, который работал на российскую разведку. Об этом в интервью "Укринформу" сообщил председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак

СБУ разоблачила изменника - начальника одного из отделов вооружения Вооруженных сил Украины, который работал на российскую разведку. Об этом в интервью "Укринформу" сообщил председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак.

"Пока мы беседуем, мне доложили о разоблачении изменника - начальника одного из отделов вооружения Вооруженных сил Украины. Наша военная контрразведка установила, что капитан 1 ранга был завербован Главным разведывательным управлением (ГРУ) Генштаба Вооруженных сил РФ в 2015 году. Он успел передать российским кураторам почти шестьдесят документов. Спецслужбы РФ заплатили ему значительную сумму в долларах и обещали "Райскую жизнь" в Крыму после выхода в отставку. Однако, ему не посчастливилось", - сказал Грицак.

Он добавил, что детали по этому делу СБУ обнародует в ближайшее время.

По словам Грицака, российские спецслужбы постоянно пытаются завербовать украинских военных. Так, в конце ноября СБУ доложила об итогах более чем двухгодичной операции военной контрразведки СБУ, в рамках которой были сорваны планы Федеральной службы безопасности (ФСБ) и ГРУ Генштаба Минобороны России по созданию агентурной сети среди офицеров Военно-морских сил Украины. Российские спецслужбы использовали весь грязный арсенал давления на военных, угрожали семьям, самим офицерам физической расправой.

Руководитель СБУ заметил, что большинство офицеров-моряков выдержали прессинг и не согласились на "сотрудничество". С теми, кто согласился на измену, профессионально сработала военная контрразведка Службы, которая минимизировала негативные последствия и не позволила спецслужбам РФ получать важную информацию.

Напомним, Шевченковский райсуд Киева рассматривает дело военного разведчика, полковника Ивана Безъязыкова, подозреваемого в сотрудничестве с боевиками группировки "ДНР".

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