Суд дал ГПУ месяц на изъятие из администрации Путина письма-просьбы Януковича об интервенции в Украину

Печерский районный суд Киева по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича дал разрешение следователю Генеральной прокуратуры на изъятие вещей и документов, находящихся во владении Совета Федерации Федерального собрания РФ.

Соответствующее постановление суда от 14 декабря 2016 года размещено в Едином государственном реестре судебных решений.

"В мире все так меняется, что это решение может понадобиться в любой момент. Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство следователя ГПУ о предоставлении временного доступа к вещам и документам, которые находятся во владении Администрации президента России", - сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган в своем Facebook.

В постановлении суда отмечается, что у следствия возникла необходимость провести экспертизу почерка принадлежности подписи, а посему необходимо истребовать оригиналы заявления Януковича от 01.03.2014 года к президенту РФ Владимиру Путину об использовании вооруженных сил РФ на территории Украины, а также других заявлений, которые поступали от Януковича к Путину и в Совет Федерации.

"Предоставить старшему следователю по особо важным делам Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины Вадиму Приймачку, а также представителям компетентных органов РФ, к которым следователь или прокурор будут обращаться с запросом об оказании международной правовой помощи, возможности временного доступа к вещам и документам, которые находятся в ведении Совета Федерации (...) с возможностью ознакомиться с оригиналами заявления и других обращений и изъять их (осуществить их выемку)", - говорится в постановлении суда.

Также суд определил срок действия постановления в течение 30 дней со дня вынесения постановления следственным судьей.

"В случае невыполнения постановления о временном доступе к вещам и документам следственный судья, суд по ходатайству стороны уголовного производства, которой предоставлено право на доступ к вещам и документам на основании постановления, имеет право вынести определение о разрешении на проведение обыска в соответствии с положениями этого Кодекса с целью нахождения и изъятия указанных вещей и документов", – говорится в решении суда.

Как сообщалось, 4 марта 2014 года на внеочередном заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель РФ в ООН Виталий Чуркин заявил, что Янукович направил Путину письменную просьбу "использовать российские вооруженные силы для защиты населения Украины".

1 марта 2014 года Совет Федерации РФ единогласно дал согласие Путину на использование вооруженных сил в Украине "с целью нормализации общественно-политической ситуации в этой стране". Позже это решение было официально отменено, однако российская агрессия не прекратилась.

25 ноября 2016 года на пресс-конференции в Ростове-на-Дону Янукович подтвердил, что просил Путина ввести войска в Украину.

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