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NEWSru.ua // Украина // Четверг, 22 декабря 2016 г.
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В Раду принесли Вифлеемский огонь
время публикации: 11:09
последнее обновление: 11:45
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Украинские скауты сегодня, 22 декабря, принесли в Верховную Раду Вифлеемский огонь. Перед началом заседания около десятка пластунов (украинских скаутов) зашли в сессионный зал, чтобы передать председателю Верховной Рады Андрею Парубию Вифлеемский огонь.

"Мы очень рады возможности принести этот огонь сегодня вам. Пусть этот огонь мира помогает вам в вашей деятельности и вдохновляет на хорошие и правильные решения", - сказал один из пластунов.

После того как пластуны пришли в сессионный зал и спели песню, они передали Вифлеемский огонь спикеру.

Ранее Вифлеемский огонь побывал у президента.

Справка

Вифлеемский огонь мира постоянно горит в Вифлееме, в церкви. Первое упоминание о нем датировано XII веком. Тогда один из участников крестовых походов привез этот Свет из Вифлеема как дар для своей семьи и близких.

С 1986 года Вифлеемский огонь мира стал составной частью празднований Рождества, эту традицию основала австрийская телерадиокомпания ORF из города Линц, и ее поддержали скауты всего мира.

Акция распространения Огня мира началась 12 декабря в Вене (Австрия). А огонь был зажжен 24 ноября 2009 в Вифлееме, в гроте рождения Иисуса Христа.

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Четверг, 22 декабря 2016 г.  

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