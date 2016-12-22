МИД надеется, что нижняя палата парламента Нидерландов ратифицирует Соглашение по Украине в январе

В Министерстве иностранных дел Украины надеются на завершение ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом в нижней палате парламента Нидерландов в январе.

Как передает корреспондент "УНИАН", об этом на пресс-конференции заявила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

"Вчера в парламенте Нидерландов состоялись слушания, на которых выступал премьер-министр Рютте (Марк Рютте– ред.), и на этих слушаниях все политические партии заявляли свои позиции относительно дальнейшей судьбы и завершения ратификации Соглашения об ассоциации. Сейчас я очень оптимистично настроена относительно завершения этой процедуры в январе месяце", - подчеркнула Зеркаль.

"По результатам вчерашних слушаний, Соглашение решили поддержать не только члены коалиции, а также "Зеленые", которые не входят в коалицию, что фактически решает и разблокирует эту проблему в парламенте Нидерландов. По крайней мере, в нижней палате", - сказала Зеркаль.

Она также заявила, что согласованные лидерами стран-членов Европейского союза предложения Нидерландов, которые создают возможность разблокировать ратификацию Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, не лишают Украину перспективы членства в ЕС в будущем, если она достигнет соответствующих критериев для вступления.

"Нет никаких оснований говорить о том, что Нидерланды лишили Украину европейской перспективы. Это не так. Европейская перспектива Украины зависит от Украины. И европейская перспектива Украины - это исключительно статья 49 договора о создании Европейского союза. Если мы достигаем критериев членства в Европейском союзе, мы можем беспрепятственно подавать заявку", - отметила Зеркаль.

Она пояснила, что Соглашение об ассоциации является, прежде всего, документом о политической ассоциации и экономической интеграции. Таким образом, по ее словам, вопрос перспективы членства Украины в Евросоюзе не зависит от Соглашения об ассоциации, а является отдельным вопросом.

"Что касается толкования, которое есть в решении глав государств Европейского союза, оно только раскрывает то, что Соглашение само по себе не дает Украине гарантий членства в Европейском союзе", - сказала Зеркаль.

Напомним, 15 декабря саммит ЕС поддержал предложенный Нидерландами компромисс, способный разблокировать имплементацию соглашения об ассоциациях с Украиной. Вопрос Нидерландов связан с отсрочкой предоставления безвизового режима в Евросоюзе для украинцев.

Как заявил президент Европейского совета Дональд Туск, ответственность за ратификацию Соглашения об ассоциации Украины с ЕС сейчас лежит исключительно на Нидерландах.

21 декабря СМИ сообщали, что верхняя палата парламента Нидерландов поддержит ратификацию Соглашения об ассоциации с Украиной.

Руководство Украины надеялось получить безвизовую перспективу еще в 2016 году.

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