Кабмин создал Архив национальной памяти для хранения документов КГБ

В подчиненности Украинского института национальной памяти (УИНП) создается юридическое лицо для хранения и обеспечения свободного доступа к документам КГБ.

Как сообщила пресс-служба УИНП, об этом говорится в постановлении Кабинета министров "О создании отраслевого государственного архива Украинского института национальной памяти" от 21 декабря.

Сейчас исторические документы репрессивных органов хранятся в силовых и правоохранительных ведомствах (Служба безопасности Украины, Министерство внутренних дел, Министерство обороны, Служба внешней разведки, Государственная пограничная служба, прокуратура) и судах.

"Создание Архива национальной памяти как гражданского учреждения по примеру стран Центральной и Восточной Европы - это гарантия постоянного свободного доступа к украинским документам ЧК-ГПУ-НКВД-КГБ без политических влияний и дополнительных препятствий в виде спецдопуска и др. Следующие шаги - сформировать команду, обеспечить помещения и перевезти документы. Тогда будет полностью реализован закон о доступе к архивам. Думаю, это еще год-два работы", - сказал руководитель УИНП Владимир Вятрович.

Вятрович также заверил, что закон работает, и получить доступ к архивным материалам можно уже сегодня. Для этого необходимо лишь обращение в архив, а также паспорт.

"К сожалению, некоторые архивные учреждения не могут обеспечить надлежащий доступ - например, не является функцией Национальной полиции заниматься историей. У них нет достаточного количества работников, не оборудованы читальные залы. Для того, чтобы граждане не страдали от этих проблем, и создается Архив национальной памяти", - подчеркнул Вятрович.

Напомним, что доступ к архивам имеют все граждане Украины, а также иностранцы. На сегодняшний день украинские архивы репрессивных органов СССР - крупнейший в мире открытый сборник материалов коммунистического тоталитарного режима. В России доступ к документам КГБ ограничен, по меньшей мере, до 2030 года.

21 мая 2015 года вступил в силу закон "О доступе к архивам репрессивных органов коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов", согласно которому вводится свободный доступ к архивам и передача их из ведомств силовых органов отраслевому государственному архиву Украинского института национальной памяти. Такой шаг поможет глубже узнать о прошлом и будет одной из гарантий невозврата тоталитарных практик в работе правоохранительных органов и специальных служб независимой Украины.

Постоянный доступ к архивным материалам репрессивных органов гарантирован каждому во исполнение законов Украины и рекомендации № R(2000) 13 Комитета министров Совета Европы государствам - членам ЕС по европейской политике доступа к архивам, которая считает объективно изучать собственную историю неотъемлемым признаком демократии.

После падения коммунистического режима Польша, Чехия, Болгария, страны Балтии и Центрально-Восточной Европы сделали доступными секретные документы карательных органов и тайной полиции и передали их гражданским ведомствам - аналогам Украинского института национальной памяти.

Как сообщалось, в апреле начальник управления институционального развития политики национальной памяти Украинского института национальной памяти Игорь Кулик заявил, что силовые структуры Украины должны передать до 21 мая 2017 года Институту национальной памяти архивы советских спецслужб.

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