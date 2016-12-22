Тернопольские учёные разработали новейшую систему приёма сигналов спутников

Группа ученых из Тернополя разработала систему управления 5-метровой антенной станцией для приема информации от низкоорбитальных спутников дистанционного зондирования Земли, передает Укринформ.

Руководитель проекта, заведующий кафедры приборов и контрольно-измерительных систем Тернопольского национального технического университета Михаил Пономарь сообщил, что проект выполнен по заказу Укроборонпрома для замены устаревшего оборудования, созданного еще в период работы военно-промышленного комплекса бывшего СССР.

Система управления проходит опытную эксплуатацию для проверки ее функциональных параметров и надежности в Центре приема специальной информации и контроля навигационного поля, которое является подразделением Государственного космического агентства Украины.

По словам ученого, проект осуществлен в рамках общегосударственной целевой программы космической деятельности Украины до 2022 года. Ней предусмотрено создание наземных станций для приема информации от спутников дистанционного зондирования Земли "Сич-2-1" и "Сич-2М", запуск которых планируется в 2017 году.

Также эти станции будут принимать информацию от европейских спутников согласно международных космических программ.

Сейчас коллектив ученых из Тернопольского техуниверситета выполняет новый заказ космического агентства Украины по созданию системы управления с более сложной 12-метровой антенной станцией.

Ранее специалисты НТУУ "КПИ" создали наноспутник для образовательного, научного и технологического применения PolyITAN-2.

А в 2017 году также планируется вывести на орбиту первый украинский телекоммуникационный спутник "Лыбидь".

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