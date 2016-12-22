Террористы обстреляли мирную Мироновку из артиллерии калибра 152 мм

Боевики сегодня 15 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины.

Как сообщается в четверг 22 декабря на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook, сегодня российско-оккупационные войска сосредоточили почти весь огонь на Донецком направлении.

Так, из артиллерии калибра 122 миллиметра оккупанты обстреливали позиции украинских военных в районе Луганского. Из 120-миллиметровых минометов были обстреляны Луганское и Старогнатовка, а из 82-миллиметровых минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов – Авдеевка, Новгородское, Верхнеторецкое и опять же Луганское.

Около 08.30, говорится в сообщении, российско-террористические войска начали артиллерийский и минометный обстрел позиций ВСУ на Светлодарской дуге, и под его прикрытием совершили попытку атаки. Однако ответным огнем они были остановлены, и отошли.

"Впрочем, уже в 10.00, боевики возобновили обстрелы из 122-миллиметровых артиллерийских систем и 120-миллиметровых минометов и вновь попытались атаковать наши позиции. После открытия ответного огня противник отступил и повторных попыток атак не совершал", - говорится в сообщении.

Кроме того, в течение дня террористы дважды обстреляли н.п. Мироновка из крупнокалиберной 152-мм артиллерии.

На Мариупольском направлении из 120-ти и 82-миллиметровых минометов оккупанты обстреляли Красногоровку и Водяное.

На Луганском направлении из противотанковых ракетных комплексов и 82-миллиметровых минометов боевики вели огонь по Крымскому.

"В целом по состоянию на 18 часов зафиксировано 15 обстрелов", - проинформировали в пресс-центре штаба АТО.

Как отмечается в сообщении, офицерами украинской стороны Общего центра по контролю и координации вопросов прекращении огня и стабилизации на линии разграничения сторон сразу был введен режим "прекращение огня", который в первом случае удалось достичь на четвертой минуте обстрела, во втором – на 15-й минуте.

"Также боевиками дважды был обстрелян населенный пункт Луганское. Враг применил артиллерию калибра 122 мм и минометы калибра 120 и 82 мм. Всего было зафиксировано 155 разрывов мин и снарядов", - заявили в штабе.

"Украинская сторона СЦКК подчеркивает на недопустимости таких действий. Боевики нарушают не только взятые на себя обязательства, но и все нормы международного гуманитарного права, в частности, Женевской конвенции 1949 года о защите мирного населения во время войны. Про позорные факты обстрелов было срочно сообщено представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. А наблюдатели украинской стороны СЦКК безотлагательно отправились к месту очередного преступления боевиков для проведения объективной фотофиксации", - добавили в пресс-центре.

Как сообщалось, сегодня украинские военные отбили две атаки боевиков на Светлодарской дуге, потерь среди личного состава ВСУ нет.

Напомним, 18 декабря в районе Светлодарской дуги в районе населенного пункта Луганское оккупанты двумя атаками пытались выбить передовые подразделения сил АТО с занимаемых позиций. Украинские военные приняли бой и отбросили противника. Враг был вынужден отступить, бросив при этом военное имущество и снаряжение российского производства.

В ходе событий 18 декабря пятеро украинских бойцов погибли, более десяти получили ранения, один попал в плен. При этом сообщалось, что потери оккупантов оказались намного более серьезными: были уничтожены и ранены около 50 боевиков.

20 декабря украинские военные отразили третье наступление боевиков на Светлодарской дуге.

Cекретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что украинские военные, контратакуя, продвинулись вперед и заняли новые позиции, "которые предоставили им дополнительное преимущество над врагом в этом секторе обороны".

Отметим, 21 декабря члены Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины согласовали режим полного прекращения огня с 00:00 24 декабря на Донбассе в связи с предстоящими праздниками.

Сегодня, 22 декабря сообщалось, что за минувшие сутки в результате боевых действий на Светлодарской дуге получили ранения 11 украинских военнослужащих.

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