На Светлодарской дуге получили ранения одиннадцать украинских бойцов

Одиннадцать украинских военнослужащих получили ранения на Светлодарской дуге за минувшие сутки в результате боевых действий. Об этом сегодня, 22 декабря, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"Вследствие боевых действий за сутки погибших в рядах украинских военнослужащих нет, однако одиннадцать наших бойцов получили ранения. Эти санитарные потери ВСУ понесли на Светлодарской дуге в результате вражеских минометных и артиллерийских обстрелов", - сказал Мотузяник на брифинге в Киеве.

Использование запрещенного оружия на Донбассе выросло на 300%



На Луганском направлении основные боевые действия накануне велись у Станицы Луганской. Противник под вечер обстреливал украинские позиции более 3-х часов. Кроме того, НВФ нарушали режим тишины на Бахмутской трассе (Орехово), а также в Попаснянском районе. Тяжелое вооружение не применялось. Всего за минувшие сутки на Луганском направлении зафиксировано 4 вражеских обстрела.

На Донецком направлении по-прежнему "горячей точкой" остается Луганское - на этих позициях боевые действия велись с перерывами около 12 часов. Враг массово применяет тяжелое вооружение: по позициям украинских военных выпущено около 300 мин и около 30 артснарядов.

Неспокойно и в Авдеевке: произошло две мощные перестрелки между силами АТО и боевиками, которые в совокупности продолжались почти 5 часов. Вследствие вражеского обстрела повреждены частный дом и уничтожены хозяйственных постройки, люди не пострадали. Также противник нарушил режим тишины в Новгородском, Крутой Балке и на позиции "Шахта "Бутовка".

На Мариупольском направлении в Красногоровке и Павлополе зафиксирпован минометные обстрелы со стороны НВФ, в Новогригоровке – артиллерийский. Как и ранее, наиболее беспокойная обстановка сохранялась на приморских рубежах (участок фронта Павлополь - Широкино). Всего за сутки на этом направлении произошло 10 вражеских обстрелов, в том числе 4 - из тяжелого вооружения.

"ВСУ и в целом силы АТО неоднократно демонстрировали готовность выполнения Минских договоренностей. Все тяжелое вооружение было отведено, соблюдался режим прекращения огня. В дальнейшем ВСУ готовы выполнять мирный план президента", - заявил спикер Министерства обороны.

"Мы оставляем за собой право в случае провокационных обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, несущих угрозу военнослужащим ВСУ, вести огонь в ответ. Но еще раз подчеркиваю, что ВСУ готовы к выполнению очередных решений контактной минской группы", - добавил он.

Напомним, 18 декабря в районе Светлодарской дуги в районе населенного пункта Луганское оккупанты двумя атаками пытались выбить передовые подразделения сил АТО с занимаемых позиций. Украинские военные приняли бой и отбросили противника. Враг был вынужден отступить, бросив при этом военное имущество и снаряжение российского производства.

Пятеро украинских бойцов погибли, более десяти получили ранения, один попал в плен. При этом сообщалось, что потери оккупантов оказались намного более серьезными: были уничтожены и ранены около 50 боевиков.

20 декабря украинские военные отразили третье наступление боевиков на Светлодарской дуге.

Cекретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что украинские военные, контратакуя, продвинулись вперед и заняли новые позиции, "которые предоставили им дополнительное преимущество над врагом в этом секторе обороны".

Отметим, 21 декабря члены Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины согласовали режим полного прекращения огня с 00:00 24 декабря на Донбассе в связи с предстоящими праздниками.

Использования запрещенного оружия на Донбассе выросло на 300%



В течение прошлой недели обстрелы в зоне АТО резко выросли по сравнению с предыдущей неделей. Об этом на брифинге заявил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг, передает "Украинская правда".

По его словам, в целом количество случаев нарушения режима тишины возросло на 75%, а случаев использования запрещенного Минскими договоренностями оружия – на 300%.

Кроме того, сообщил Хуг, наблюдатели зафиксировали по меньшей мере 985 воронок, вызванных огнем из минометов, танков, артиллерии и реактивных систем залпового огня. Для сравнения, за неделю до того было зафиксировано лишь 242 таких взрыва.

843 взрыва из упомянутых выше 985-и были зафиксированы в течение выходных в районах к югу и юго-востоку от Светлодарска. По словам Хуга, на эту горячую точку приходится половина общего количества нарушений.

"За этими сухими фактами кроется колоссальное повышение уровня насилия", – констатировал Хуг.

Кроме того, по его словам, в воскресенье за 6 часов наблюдатели слышали 700 выстрелов и взрывов, 680 из которых оценили как выстрелы артиллерии калибром 122 мм, и 20 танковых выстрелов.

В Дебальцево, которое контролируется "ДНР", наблюдатели ночью в субботу слышали 12 выстрелов из реактивных систем залпового огня. На следующий день – слышали еще 43 таких выстрела, а также 1900 взрывов и выстрелов неопределенного происхождения.

"Боевая активность и до сих пор не стихает в районе Светлодарска и Дебальцево. Только вчера зафиксировали более 1100 взрывов. Патрули вынуждены были отступить и до конца не уверены, что сейчас там происходит", – сказал Хуг.

Для сравнения он упомянул, что за предыдущую неделю наблюдатели зафиксировали только 15 разрывов минометных мин в этом секторе.

На треугольнике Авдеевка – Ясиноватая – Донецкий аэропорт приходится большинство остальных насильственных действий за прошедшую неделю, 1/4 от общего количества.

Хуг добавил, что особенно горячо было в пятницу – тогда с центра Донецка наблюдатели слышали 504 выстрела и взрыва на расстоянии 6 – 10 км на северо-запад.

Остальные четверть нарушений произошли возле Мариуполя, Горловки, в западной части Луганской области и на западной и юго-западной окраине Донецка. По словам Хуга, там было зафиксировано самое интенсивное насилие с августа.

Он добавил, что за исключением 1 сентября, с начала года не было ни одного дня, без нарушения режима тишины, а за целый год зафиксировано более 300 тысяч нарушений режима тишины. Большинство – с применение запрещенного вооружения.

Также Хуг рассказал, что в понедельник наблюдатели в подконтрольном правительству Украины Луганском видели свежую воронку лишь в 150 м от детского сада, одно из окон которого было выбито взрывной волной. Тогда же они слышали, как 2 мины разорвались в 500 м от них.

Неделей ранее, по словам Хуга, наблюдатели побывали в подконтрольной боевикам "ДНР" Саханке и там зафиксировали воронку от 120-мм артиллерийского снаряда в 20 м от школы.

Хуг также добавил, что на КПВВ "Майорск" в среду наблюдатели видели тело мужчины, которого застрелили в голову несколькими часами ранее.

В целом, по его словам, с января до ноября зафиксированы 83 летальных случая и 305 случаев ранения гражданского населения.

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