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NEWSru.ua // Украина // Четверг, 22 декабря 2016 г.
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В Днипре задержали депутата горсовета при попытке дать коммунальщику 1,5 тысячи долларов взятки
время публикации: 22 декабря 2016 г., 17:34
последнее обновление: 22 декабря 2016 г., 18:21
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В Днипре задержали депутата горсовета при попытке дать коммунальщику 1,5 тысячи долларов взятки

В Днипре сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой задержали депутата Днипровского городского совета, который пытался дать 1,5 тыс. долларов взятки заместителю директора одного из коммунальных предприятий.

Как сообщает в четверг 22 декабря пресс-центр СБУ, злоумышленник предлагал полторы тысячи долларов США за передачу двух автомобильных стоянок в долгосрочную аренду.

Правоохранители задержали депутата сегодня, 22 декабря, в момент передачи денег.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственные действия, решается вопрос об уведомлении задержанному о подозрении и избрании ему меры пресечения.

Напомним, что в конце ноября в Ривне правоохранители задержали в служебном кабинете подполковника полиции во время получения взятки.

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