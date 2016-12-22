Комитет нацбезопасности принял решение об исключении Савченко из своих рядов

Члены парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны единогласно поддерживают исключение народного депутата Надежды Савченко из состава комитета.

Об этом в четверг 22 декабря заявил нардеп из фракции "Народный фронт", член комитета Андрей Тетерук, передает "112 Украина".

"На нашем комитете также единогласно принято решение исключить ее из рядов комитета. Постепенно мы будем показывать, что мы считаем ее действия личными и не представляющими деятельность нашего парламента. В мире есть видение, что она является неопытным политиком, но это не оправдывает заявления, которые она делает в пользу главарей террористических организаций", - заявил он.

Как сообщалось, сегодня Верховная Рада исключила Савченко из состава делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. "За" проголосовали 237 депутатов.

Напомним, Савченко избиралась в ВР под №1 в списке партии "Батькивщина". После исключения ее из фракции она остается народным депутатом и будет внефракционной.

В своем заявлении фракция "Батькивщина" отмечала, что на парламентских выборах 2014 года политсила внесла Савченко в свой избирательный список ради освобождения украинской женщины-офицера из российского плена. В партии заверили, что если бы было возможно вернуть время назад, то сегодня бы сделали то же самое для ее освобождения. "Однако жизнь показала, что принципы и политические убеждения Надежды Савченко и "Батькивщины" не совпадают", - подытожили в партии.

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