Савченко прокомментировала своё исключение из делегации в ПАСЕ: работы хватит, за это не переживаю

Народный депутат Надежда Савченко рассказала, что будет продолжать заниматься депутатской деятельностью после исключения ее из состава украинской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы.

Об этом она сказала в четверг 22 декабря в Берлине на встрече с журналистами, сообщает "Укринформ".

"В любом случае, если я не буду переизбрана в следующий раз в ПАСЕ, у народного депутата Украины остается еще очень большой фронт работ, так же международных, в группах содружества с разными странами. Поэтому я думаю, что работы мне хватит, за это я не переживаю", - заявила Савченко.

Она отметила, что каждый год происходят перевыборы нового состава группы в ПАСЕ, каждый год могут избираться новые и новые члены. Сама она "еще не интересовалась тем, как эта процедура проходит, потому что в прошлый раз ее пропустила заочно".

Говоря об исключении из фракции, депутат признала, что ее политические взгляды и партии фракции, в которой она находилась, "просто разные".

"Поэтому независимо от моей поездки в Москву или Минск, это все равно произошло бы позже, но все равно произошло бы", - сказала Савченко.

Депутат объяснила, что часто имеет расхождения в позициях со "всеми коллегами в парламенте" из-за того, что она является тем политиком, который не хочет закрывать глаза на внутренние проблемы, обращая внимание мира лишь на внешние.

Как сообщалось, Верховная Рада в четверг 22 декабря отозвала Савченко из украинской делегации в ПАСЕ.

Напомним, Савченко избиралась в ВР под №1 в списке партии "Батькивщина". После исключения ее из фракции она остается народным депутатом и будет внефракционной.

В своем заявлении фракция "Батькивщина" отмечала, что на парламентских выборах 2014 года политсила внесла Савченко в свой избирательный список ради освобождения украинской женщины-офицера из российского плена.

В партии заверили, что если бы было возможно вернуть время назад, то сегодня бы сделали то же самое для ее освобождения.

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