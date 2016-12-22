 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Украина // Четверг, 22 декабря 2016 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Савченко прокомментировала своё исключение из делегации в ПАСЕ: работы хватит, за это не переживаю
время публикации: 22 декабря 2016 г., 18:08
последнее обновление: 22 декабря 2016 г., 18:09
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Народный депутат Надежда Савченко рассказала, что будет продолжать заниматься депутатской деятельностью после исключения ее из состава украинской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы

Народный депутат Надежда Савченко рассказала, что будет продолжать заниматься депутатской деятельностью после исключения ее из состава украинской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы.

Об этом она сказала в четверг 22 декабря в Берлине на встрече с журналистами, сообщает "Укринформ".

"В любом случае, если я не буду переизбрана в следующий раз в ПАСЕ, у народного депутата Украины остается еще очень большой фронт работ, так же международных, в группах содружества с разными странами. Поэтому я думаю, что работы мне хватит, за это я не переживаю", - заявила Савченко.

Она отметила, что каждый год происходят перевыборы нового состава группы в ПАСЕ, каждый год могут избираться новые и новые члены. Сама она "еще не интересовалась тем, как эта процедура проходит, потому что в прошлый раз ее пропустила заочно".

Говоря об исключении из фракции, депутат признала, что ее политические взгляды и партии фракции, в которой она находилась, "просто разные".

"Поэтому независимо от моей поездки в Москву или Минск, это все равно произошло бы позже, но все равно произошло бы", - сказала Савченко.

Депутат объяснила, что часто имеет расхождения в позициях со "всеми коллегами в парламенте" из-за того, что она является тем политиком, который не хочет закрывать глаза на внутренние проблемы, обращая внимание мира лишь на внешние.

Как сообщалось, Верховная Рада в четверг 22 декабря отозвала Савченко из украинской делегации в ПАСЕ.

Напомним, Савченко избиралась в ВР под №1 в списке партии "Батькивщина". После исключения ее из фракции она остается народным депутатом и будет внефракционной.

В своем заявлении фракция "Батькивщина" отмечала, что на парламентских выборах 2014 года политсила внесла Савченко в свой избирательный список ради освобождения украинской женщины-офицера из российского плена.

В партии заверили, что если бы было возможно вернуть время назад, то сегодня бы сделали то же самое для ее освобождения.

facebook

Cсылки по теме:

Комитет Рады по вопросам евроинтеграции может рассмотреть вопрос о пребывании Савченко в делегации ПАСЕ
// NEWSru.ua // Украина // 21 декабря 2016 г.

Евродепутаты не понимают поведения Савченко в вопросе переговоров с боевиками
// NEWSru.ua // Украина // 20 декабря 2016 г.

Нардепы не обязаны отчитываться СБУ о встречах с боевиками - Тандит
// NEWSru.ua // Украина // 18 декабря 2016 г.

Тимошенко заявила, что "Батькивщина" не будет инициировать лишение Савченко мандата
// NEWSru.ua // Украина // 16 декабря 2016 г.

Савченко не считает Захарченко и Плотницкого террористами и убийцами
// NEWSru.ua // Украина // 16 декабря 2016 г.

Савченко исключили из фракции "Батькивщина"
// NEWSru.ua // Украина // 15 декабря 2016 г.

Парламентский комитет по нацбезопасности 21 декабря рассмотрит вопрос о Савченко
// NEWSru.ua // Украина // 15 декабря 2016 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 23:07
 Продлён домашний арест Александровской, а "Топаз" остался в СИЗО ещё на два месяца
// Украина


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Пятница, 23 декабря 2016 г.  

Последняя новость – 23:07

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2016