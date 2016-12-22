Из-за проблем с мусором Садовому устроили коридор позора

Коридор позора устроили для городского головы Львова Андрея Садового жители микрорайонов Левандовка, Рясное, Рясное-2 и села Белогорща, которые пришли на сессию горсовета с протестом против монтажа возле их домов оборудования для прессования мусора, сообщает сегодня, 22 декабря, Укринформ.

В начале сессии городского головы не было в зале. Поэтому пикетчики возмущенно скандировали: "Садового в сессионный зал!". Когда же после объявленного получасового перерыва мэр все-таки появился, его встретили криками "Позор!".

На упреки активистов относительно монтирования мусоропрессовальной линии возле их домов и игнорирования требований протестующих, мэр отметил: "Буду делать все возможное, несмотря на преграды и трудности, чтобы из Львова вывозили мусор. Я не сторонник каких-либо полигонов на территории Львова. Дай Бог, чтобы прессовальное оборудование, взятое в аренду от "Гринеры", никогда не работало".

Как сообщалось, в течение 20 и 21 декабря жители упомянутых районов перекрывали дорогу, протестуя против установки оборудования для брикетирования мусора, которое начали монтировать на территории бывшего завода "Львовхимсельмаш" возле их домов.

Городская власть уверяет, что линию она взяла в аренду до конца зимы у компании "Гринера" за символическую плату с тем, чтобы убирать из отходов влагу, которая замерзает при транспортировке мусора на значительные расстояния и не дает выгружать его из автомобилей.

Напомним, 30 мая на Грибовичской свалке вспыхнул масштабный пожар. После завершения тушения возник оползень мусора, под которым погибли трое спасателей и эколог Львовского коммунального предприятия "Збиранка".

1 июня свалку закрыли, из-за чего Львов переживает огромные трудности с вывозом мусора.

Случаи несанкционированного завоза львовского мусора уже фиксировались в нескольких областях Украины.

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