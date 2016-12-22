В Европарламенте объяснили, как будет приниматься механизм приостановки безвиза – СМИ

В Европейском парламенте подробно объяснили, как будет окончательно принят механизм временной приостановки действия безвизового режима Европейского союза с третьими странами, а также рассказали о временных рамках, когда будут начаты межинституциональные переговоры о предоставлении безвизового режима Украине.

В частности, как отмечает УНИАН, механизм не будет еще раз выноситься на голосование на пленарном заседании, если никто из депутатов не решит обратное. Согласно прогнозам парламента, переговоры по украинскому вопросу будут начаты в марте-апреле после того, как вступит в силу механизм временной приостановки.

"На пленарном заседании была проголосована не окончательная версия - текст еще должен быть проверен специалистами по законодательству, должен быть переведен на все официальные языки. Это то, что мы называем корригендум. Поэтому он должен вернуться обратно в Комитет и после него - на пленарное заседание. Но это не значит, что должно быть голосование. Только в случае, если кто-нибудь будет просить вынести вопрос на голосование. Голосования не будет - в начале пленарного заседания будет сделано объявление и, если не будет никаких возражений, будет считаться, что дело сделано. Это может произойти, скорее всего, на пленарном заседании в феврале", - пояснил собеседник агентства.

При этом он подчеркнул, что в ЕП не ожидают, что кто-то из депутатов будет просить выносить на голосование то, "что уже было согласовано и проголосовано".

"Лингвистические изменения будут очень незначительными. Затем, после согласования на пленарном заседании в феврале, это должно быть принято Советом. После этого это должно быть подписано и обнародовано в Официальном журнале ЕС, после чего на 21-й день оно вступит в силу", - добавили в ЕП.

О временных рамок, когда могут быть начаты межинституциональные переговоры по предоставлению безвизового режима Украины, собеседник агентства отметил, что ЕП "был готов это сделать месяц назад".

"Докладчик (Мария Габриэль) просила Совет начать переговоры, но Совет сказал, что переговоров не будет до тех пор, пока механизм временной приостановки не вступает в силу. Сейчас это зависит от Совета - парламент готов к переговорам", - подчеркнул он.

В этой связи в ЕП сделали прогноз, что механизм временной приостановки вступит в силу в марте-апреле, и после этого должны начаться переговоры по украинскому вопросу. "Но все эти даты - только прогноз, это зависит от работы многих людей, разных институций, могут быть задержки, что может быть быстрее - надо посмотреть", - констатировал представитель ЕП.

Напомним, 15 декабря, Европарламент принял предложения по механизму временного приостановления действия безвизового режима Европейского Союза с третьими странами. Это решение еще должно быть утверждено Советом ЕС.

Принятые изменения предоставляют гибкость для быстрой активизации механизма действия безвизового режима ЕС с третьими странами. Для граждан третьих стран снова могут быть введены визовые требования в следующих случаях: если значительно увеличилось количество граждан, которым отказано во въезде или которые нарушают режим пребывания на территории ЕС; если существенно увеличилось количество необоснованных ходатайств о предоставлении убежища или в случае отсутствия сотрудничества по вопросам реадмиссии (возвращения мигрантов). Визы также могут быть возобновлены в случае угрозы общественному порядку или внутренней безопасности странам ЕС со стороны граждан третьих стран.

Применить механизм временного приостановления могут как государства-члены, так и Европейская комиссия. На Комиссию также возложены функции мониторинга ситуации в странах, которые освобождаются от виз, и регулярно, как минимум раз в год, отчитываться перед парламентом и Советом о том, как эти страны выполняют условия безвизового режима и соблюдают права человека.

Вопрос предоставления Украине безвизового режима будет вынесен на голосование в Европейском парламенте сразу после завершения межинституциональных переговоров.

Также сегодня стало известно, что Европейский парламент может рассмотреть в первом чтении вопрос о либерализации визового режима с Украиной в начале апреля 2017 года.

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