СБУ перекрыла канал финансирования терроризма через поставки продуктов в ОРДО

Сотрудники Службы безопасности Украины перекрыли канал финансирования терроризма, организованный одним из дистрибьюторов продуктов питания. Об этом информирует пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что руководители коммерческой структуры из Донецкой области, перерегистрированой на территории, контролируемой украинскими властями, продолжали поставлять продукты питания в ОРДО. Дельцы организовали логистику товаров на временно оккупированные террористами территории через Россию.

Сотрудники спецслужбы во время обысков в офисах и по месту жительства бизнесменов в Киеве и Донецкой области обнаружили документацию с доказательствами совершения незаконных торговых операций с ОРДО. Оперативники также изъяли 500 тысяч гривен, 20 тысяч долларов США, 15 тысяч евро и банковские карточки, по которым проводились нелегальные сделки. Наложен арест на банковские счета коммерческой структуры, на которых находится более 5 миллионов гривен.

Открыто уголовное производство по ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что сотрудниками Управления СБУ в Запорожской области и прокуратуры области выявлена преступная организация, участники которой в период 2014-2016 гг. вывели из госбюджета Украины в ОРДО более 12 млн грн бюджетных средств.

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