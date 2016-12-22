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NEWSru.ua // Украина // Четверг, 22 декабря 2016 г.
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СБУ перекрыла канал финансирования терроризма через поставки продуктов в ОРДО
время публикации: 14:58
последнее обновление: 16:20
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Сотрудники Службы безопасности Украины перекрыли канал финансирования терроризма, организованный одним из дистрибьюторов продуктов питания

Сотрудники Службы безопасности Украины перекрыли канал финансирования терроризма, организованный одним из дистрибьюторов продуктов питания. Об этом информирует пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что руководители коммерческой структуры из Донецкой области, перерегистрированой на территории, контролируемой украинскими властями, продолжали поставлять продукты питания в ОРДО. Дельцы организовали логистику товаров на временно оккупированные террористами территории через Россию.

Сотрудники спецслужбы во время обысков в офисах и по месту жительства бизнесменов в Киеве и Донецкой области обнаружили документацию с доказательствами совершения незаконных торговых операций с ОРДО. Оперативники также изъяли 500 тысяч гривен, 20 тысяч долларов США, 15 тысяч евро и банковские карточки, по которым проводились нелегальные сделки. Наложен арест на банковские счета коммерческой структуры, на которых находится более 5 миллионов гривен.

Открыто уголовное производство по ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что сотрудниками Управления СБУ в Запорожской области и прокуратуры области выявлена преступная организация, участники которой в период 2014-2016 гг. вывели из госбюджета Украины в ОРДО более 12 млн грн бюджетных средств.

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