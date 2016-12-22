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Украинские военные отбили две попытки штурма боевиков на Светлодарской дуге
время публикации: 22 декабря 2016 г., 16:07
последнее обновление: 22 декабря 2016 г., 17:30
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Украинские военные отбили две попытки штурма боевиков на Светлодарской дуге

Украинские военные отбили две попытки штурма боевиков на Светлодарской дуге, потерь среди сил АТО нет.

Как сообщается на сайте Министерства обороны Украины, враг продолжает провокационные действия на Светлодарской дуге.

В частности, сегодня, 22 декабря, утром боевики дважды пытались штурмовать позиции сил АТО на Донецком направлении.

Так, с 09.00 до 09.45 террористические группировки численностью до одного взвода совершили попытку выбить подразделения ВСУ с занимаемых позиций. Получив отпор, враг повторно совершил попытку штурма.

"Все атаки отбиты, противник вынужден был отступить", - подчеркнули в Минобороны.

По данным ведомства, потерь среди личного состава ВСУ в результате попыток штурма нет, потери противника уточняются.

Напомним, 18 декабря в районе Светлодарской дуги в районе населенного пункта Луганское оккупанты двумя атаками пытались выбить передовые подразделения сил АТО с занимаемых позиций. Украинские военные приняли бой и отбросили противника. Враг был вынужден отступить, бросив при этом военное имущество и снаряжение российского производства.

В ходе событий 18 декабря пятеро украинских бойцов погибли, более десяти получили ранения, один попал в плен. При этом сообщалось, что потери оккупантов оказались намного более серьезными: были уничтожены и ранены около 50 боевиков.

20 декабря украинские военные отразили третье наступление боевиков на Светлодарской дуге.

Cекретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что украинские военные, контратакуя, продвинулись вперед и заняли новые позиции, "которые предоставили им дополнительное преимущество над врагом в этом секторе обороны".

Отметим, 21 декабря члены Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины согласовали режим полного прекращения огня с 00:00 24 декабря на Донбассе в связи с предстоящими праздниками.

Сегодня, 22 декабря сообщалось, что за минувшие сутки в результате боевых действий на Светлодарской дуге получили ранения 11 украинских военнослужащих.

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