Украинские военные отбили две попытки штурма боевиков на Светлодарской дуге, потерь среди сил АТО нет.

Как сообщается на сайте Министерства обороны Украины, враг продолжает провокационные действия на Светлодарской дуге.

В частности, сегодня, 22 декабря, утром боевики дважды пытались штурмовать позиции сил АТО на Донецком направлении.

Так, с 09.00 до 09.45 террористические группировки численностью до одного взвода совершили попытку выбить подразделения ВСУ с занимаемых позиций. Получив отпор, враг повторно совершил попытку штурма.

"Все атаки отбиты, противник вынужден был отступить", - подчеркнули в Минобороны.

По данным ведомства, потерь среди личного состава ВСУ в результате попыток штурма нет, потери противника уточняются.

Напомним, 18 декабря в районе Светлодарской дуги в районе населенного пункта Луганское оккупанты двумя атаками пытались выбить передовые подразделения сил АТО с занимаемых позиций. Украинские военные приняли бой и отбросили противника. Враг был вынужден отступить, бросив при этом военное имущество и снаряжение российского производства.

В ходе событий 18 декабря пятеро украинских бойцов погибли, более десяти получили ранения, один попал в плен. При этом сообщалось, что потери оккупантов оказались намного более серьезными: были уничтожены и ранены около 50 боевиков.

20 декабря украинские военные отразили третье наступление боевиков на Светлодарской дуге.

Cекретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что украинские военные, контратакуя, продвинулись вперед и заняли новые позиции, "которые предоставили им дополнительное преимущество над врагом в этом секторе обороны".

Отметим, 21 декабря члены Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины согласовали режим полного прекращения огня с 00:00 24 декабря на Донбассе в связи с предстоящими праздниками.

Сегодня, 22 декабря сообщалось, что за минувшие сутки в результате боевых действий на Светлодарской дуге получили ранения 11 украинских военнослужащих.

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