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NEWSru.ua // Украина // Четверг, 22 декабря 2016 г.
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Нардепы осуждают нападение на синагогу в Умани
время публикации: 12:25
последнее обновление: 12:25
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Председатель Комитета Верховной Рады Украины по иностранным делам Анна Гопко отмечает, что парламентарии осуждают нападение на синагогу в Умани

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по иностранным делам Анна Гопко отмечает, что парламентарии осуждают нападение на синагогу в Умани.

Об этом она сказала во время выступления в парламенте.

Гопко отметила, что совместно с Комитетом по культуре и духовности "мы инициировали заявление относительно инцидента в синагоге в Умани".

"Хотим четко сказать, что осуждаем антисемитскую провокацию в Умани, в синагоге на месте захоронения иудейского законоучителя Раби Нахмана. Мы утверждаем, что эта провокация направлена против межнационального мира в Украине, против взаимопонимания украинцев различных вероисповеданий и этнических групп", - сказала депутат.

Она добавила, что "эту провокацию кто-то устроил для того, чтобы испортить украинско-израильские отношения". "Это уже не первый российский след мы видим. Особенно, накануне визита премьер-министра Украины в Израиль. Любые провокации российских спецслужб, которые портят отношения Украина-Польша, Украина-Венгрия, Украина-Израиль, наши правоохранительные органы должны четко отслеживать", - отметила парламентарий.

Гопко подчеркнула, что Украина будет развивать свои отношения с ближайшими соседями и стратегическими партнерами. Она также отметила, что ожидает от Кнессета Израиля исторического решения - голосования за признание Голодомора геноцидом.

Как сообщалось, в ночь на 21 декабря неизвестные ворвались в синагогу в Умани, расположенную у могилы цадика Раби Нахмана (Брацлавского), разогнали собравшихся и осквернили здание.

Нападавшие оставили в синагоге свиную голову с вырезанной свастикой, а пол и стены обмазали красной краской.

В Национальной полиции заявили, что злоумышленникам, которые осквернили могилу цадика, грозит до 8 лет лишения свободы.

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Четверг, 22 декабря 2016 г.  

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