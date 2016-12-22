НАБУ частично допросило Онищенко в режиме видеоконференции

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) частично допросило беглого нардепа Александра Онищенко.

Об этом сообщил представитель Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александр Омельченко, передает 112.ua.

"Сегодня мной совместно с детективом НАБУ по инициативе Онищенко был проведен допрос в порядке статьи 232 УПК Украины в режиме видеоконференции. В ходе опроса Онищенко подтвердил ранее приведенные в СМИ высказывания по поводу коррупционных действий и других преступлений высших должностных лиц органов государственной власти", - рассказал правоохранитель.

Омельченко отметил, что предоставленные нардепом сведения будут исследованы в рамках уголовного производства и добавил, что допрос был прерван по инициативе Онищенко.

"В дальнейшем опрос продолжится, он сообщит нам о времени и дате", - сказал Омельченко.

Как сообщалось, в начале декабря объявленный в национальный розыск и находящийся за пределами Украины народный депутат Онищенко обвинил администрацию президента Украины Петра Порошенко в "скупке" голосов в парламенте через него и нескольких других депутатов.

По информации СМИ, в течение года Онищенко записывал свои беседы с Порошенко на ручные часы с диктофоном. Депутат сообщил, что передал этот компромат американским спецслужбам 29 ноября.

Руководитель главного следственного управления Службы безопасности Украины Григорий Остафийчук заявил о начале досудебного следствия в отношении объявленного в национальный розыск депутата Онищенко по признакам государственной измены.

6 декабря НАБУ заявило, что проводит проверку изложенных в зарубежной прессе данных народного депутата Александра Онищенко (группа "Воля народа") относительно подкупа парламентариев, но не вносит эти сведения в ЕРДР.

Интернет-издание "Страна. UA" обнародовало первую аудиозапись, предоставленную, как утверждается, Онищенко. Запись представлена как разговор народных депутатов Онищенко и Олеся Довгого, лидера фракции "Воля народа". В ходе разговора собеседники обсуждают некие схемы, которые позволяют, как можно понять, решить проблемы в отношениях Онищенко и украинских властей.

Довгий подтвердил факт встреч с Онищенко в Генуе и в Лондоне и заявил, что на этих встречах рекомендовал Онищенко и его семье сотрудничать со следствием, компенсировав нанесенные бюджету страны потери.

Cсылки по теме: