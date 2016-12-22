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НАБУ частично допросило Онищенко в режиме видеоконференции
время публикации: 22 декабря 2016 г., 22:50
последнее обновление: 22 декабря 2016 г., 22:50
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Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) частично допросило беглого нардепа Александра Онищенко

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) частично допросило беглого нардепа Александра Онищенко.

Об этом сообщил представитель Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александр Омельченко, передает 112.ua.

"Сегодня мной совместно с детективом НАБУ по инициативе Онищенко был проведен допрос в порядке статьи 232 УПК Украины в режиме видеоконференции. В ходе опроса Онищенко подтвердил ранее приведенные в СМИ высказывания по поводу коррупционных действий и других преступлений высших должностных лиц органов государственной власти", - рассказал правоохранитель.

Омельченко отметил, что предоставленные нардепом сведения будут исследованы в рамках уголовного производства и добавил, что допрос был прерван по инициативе Онищенко.

"В дальнейшем опрос продолжится, он сообщит нам о времени и дате", - сказал Омельченко.

Как сообщалось, в начале декабря объявленный в национальный розыск и находящийся за пределами Украины народный депутат Онищенко обвинил администрацию президента Украины Петра Порошенко в "скупке" голосов в парламенте через него и нескольких других депутатов.

По информации СМИ, в течение года Онищенко записывал свои беседы с Порошенко на ручные часы с диктофоном. Депутат сообщил, что передал этот компромат американским спецслужбам 29 ноября.

Руководитель главного следственного управления Службы безопасности Украины Григорий Остафийчук заявил о начале досудебного следствия в отношении объявленного в национальный розыск депутата Онищенко по признакам государственной измены.

6 декабря НАБУ заявило, что проводит проверку изложенных в зарубежной прессе данных народного депутата Александра Онищенко (группа "Воля народа") относительно подкупа парламентариев, но не вносит эти сведения в ЕРДР.

Интернет-издание "Страна. UA" обнародовало первую аудиозапись, предоставленную, как утверждается, Онищенко. Запись представлена как разговор народных депутатов Онищенко и Олеся Довгого, лидера фракции "Воля народа". В ходе разговора собеседники обсуждают некие схемы, которые позволяют, как можно понять, решить проблемы в отношениях Онищенко и украинских властей.

Довгий подтвердил факт встреч с Онищенко в Генуе и в Лондоне и заявил, что на этих встречах рекомендовал Онищенко и его семье сотрудничать со следствием, компенсировав нанесенные бюджету страны потери.

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Пятница, 23 декабря 2016 г.  

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