Порошенко обсудил с Меркель бои на Светлодарской дуге, политику Нидерландов по безвизу и национализацию "ПриватБанка"

Президент Украины Петр Порошенко в четверг, 22 декабря 2016 года, провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, информирует официальный сайт главы государства.

Президент выразил соболезнования немецкому народу в связи с терактом на Рождественской ярмарке в Берлине. "Мы осуждаем терроризм во всех его проявлениях и формах, где бы он ни происходил", - заявил Порошенко.

Собеседники обсудили ситуацию на Донбассе, в частности попытку наступления, которую пытались осуществить российские боевики под Светлодарском.

Порошенко и Меркель подчеркнули важность прекращения огня на Донбассе и немедленного освобождения украинских заложников.

Канцлер Германии подчеркнула важность ратификации Нидерландами текста Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а также завершения всех процедур для предоставления украинцам безвизового режима.

Как сообщается, Меркель также отметила "смелое и необходимое решение" украинских властей в отношении национализации "ПриватБанка".

Напомним, Трехсторонняя контактная группа приняла заявление о необходимости "всеобъемлющего, устойчивого, бессрочного" прекращения огня в канун новогодних праздников, начиная с 00.00 субботы, 24 декабря 2016 года.

Cсылки по теме: