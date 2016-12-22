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NEWSru.ua // Украина // Четверг, 22 декабря 2016 г.
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Порошенко обсудил с Меркель бои на Светлодарской дуге, политику Нидерландов по безвизу и национализацию "ПриватБанка"
время публикации: 22 декабря 2016 г., 19:53
последнее обновление: 22 декабря 2016 г., 19:57
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Президент Украины Петр Порошенко в четверг, 22 декабря 2016 года, провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель

Президент Украины Петр Порошенко в четверг, 22 декабря 2016 года, провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, информирует официальный сайт главы государства.

Президент выразил соболезнования немецкому народу в связи с терактом на Рождественской ярмарке в Берлине. "Мы осуждаем терроризм во всех его проявлениях и формах, где бы он ни происходил", - заявил Порошенко.

Собеседники обсудили ситуацию на Донбассе, в частности попытку наступления, которую пытались осуществить российские боевики под Светлодарском.

Порошенко и Меркель подчеркнули важность прекращения огня на Донбассе и немедленного освобождения украинских заложников.

Канцлер Германии подчеркнула важность ратификации Нидерландами текста Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а также завершения всех процедур для предоставления украинцам безвизового режима.

Как сообщается, Меркель также отметила "смелое и необходимое решение" украинских властей в отношении национализации "ПриватБанка".

Напомним, Трехсторонняя контактная группа приняла заявление о необходимости "всеобъемлющего, устойчивого, бессрочного" прекращения огня в канун новогодних праздников, начиная с 00.00 субботы, 24 декабря 2016 года.

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