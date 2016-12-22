Оккупанты бьют по Новогригорьевке и Авдеевке

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За прошедшие сутки произошло 24 обстрела позиций ВСУ, боевики применяли тяжелую артиллерию и минометы на Мариупольском и Донецком направлениях и грантометы на участках, где должно было состояться разведения сил и средств. Об этом сегодня утром, 22 декабря, в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.
Так, на Мариупольском направлении из 122-миллиметровой артиллерии боевики вели огонь по Новогригорьевке. Из минометов обстреливали Красногоровку и Павлополь. Из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Талаковку, Широкино и Марьинку. Вблизи Талаковки зафиксирован также огонь из вооружения БМП.
На Луганском направлении из гранатометов российско-оккупационные войска обстреливали Золотое, Новоалександровку, Новозвановку и Станицу Луганскую. Вблизи Станицы Луганской также вел огонь снайпер.
На Донецком направлении оккупанты из 122-миллиметровой артиллерии, 120- и 82-миллиметровых минометов и стрелкового оружия неоднократно в течение дня вели огонь по позициям сил АТО вблизи Луганского, Новгородского и Авдеевки.
Напомним, 18 декабря в районе Светлодарской дуги в районе населенного пункта Луганское оккупанты двумя атаками пытались выбить передовые подразделения сил АТО с занимаемых позиций. Украинские военные приняли бой и отбросили противника. Враг был вынужден отступить, бросив при этом военное имущество и снаряжение российского производства.
Пятеро украинских бойцов 18 декабря погибли, более десяти получили ранения, один попал в плен. При этом сообщалось, что потери оккупантов оказались намного более серьезными: были уничтожены и ранены около 50 боевиков.
20 декабря украинские военные отбили третье наступление боевиков на Светлодарской дуге.
Cекретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что украинские военные, контратакуя, продвинулись вперед и заняли новые позиции, "которые предоставили им дополнительное преимущество над врагом в этом секторе обороны".
Отметим, 21 декабря члены Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины согласовали режим полного прекращения огня с 00:00 24 декабря на Донбассе в связи с предстоящими праздниками.
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