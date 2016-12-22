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NEWSru.ua // Украина // Четверг, 22 декабря 2016 г.
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Москаль упрекает Насирова за работу нового руководства Закарпатской таможни
время публикации: 11:34
последнее обновление: 12:13
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Глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль заявил, что чопские таможенники пропустили контрабанду сигарет стоимостью около 30 тысч евро

Глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль заявил, что чопские таможенники пропустили контрабанду сигарет стоимостью около 30 тысч евро. Об этом говорится в заявлении на сайте облгосадминистрации.

"Вопиющий факт контрабанды крупной партии сигарет через украинскую-словацкую границу остается без внимания руководства Государственной фискальной службы", - сказано в сообщении.

Согласно информации, еще на прошлой неделе словацкие таможенники обнаружили в железнодорожном вагоне, перевозившем соль из Украины в Словакию через железнодорожный пункт пропуска "Чоп - Чиерна-над-Тисой", 1020 блоков сигарет Jin Ling.

Контрабанда стоимостью около 30 тысяч евро была закопана под солью и беспрепятственно прошла таможенный контроль со стороны Украины.

"Совершенно очевидно, что сигареты пропустили чопские таможенники. Словацкие коллеги контрабанду обнаружили, однако никакого реагирования на этот факт со стороны руководства ГФС и персонально ее председателя Романа Насирова до сих пор нет", - заявил Москаль.

"При том, что в октябре этого года начальника Закарпатской таможни ГФС Владимира Колесникова отстранили от должности за гораздо меньшее нарушение. Жду такой же принципиальной позиции со стороны Государственной фискальной службы в этом конкретном случае", - заявляет Москаль.

Напомним, 24 октября Насиров отстранил начальника Закарпатской таможни ГФС Владимира Колесникова и начальника таможенного поста "Ужгород" Евгения Потоцкого за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей.

Местное издание "Закарпатье онлайн" сообщало, что Колесников был назначен на таможню вне объявленного конкурса, а "Москаль отстаивал Колесникова своим демаршем об увольнении перед высшим руководством государства".

28 октября глава Госфискальной службы Насиров своими приказами назначил исполняющих обязанности начальника Закарпатской таможни ГФС и его заместителя.

Москаль заявил, что удивлен такими кадровыми перестановками.

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