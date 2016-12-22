Москаль упрекает Насирова за работу нового руководства Закарпатской таможни

Глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль заявил, что чопские таможенники пропустили контрабанду сигарет стоимостью около 30 тысч евро. Об этом говорится в заявлении на сайте облгосадминистрации.

"Вопиющий факт контрабанды крупной партии сигарет через украинскую-словацкую границу остается без внимания руководства Государственной фискальной службы", - сказано в сообщении.

Согласно информации, еще на прошлой неделе словацкие таможенники обнаружили в железнодорожном вагоне, перевозившем соль из Украины в Словакию через железнодорожный пункт пропуска "Чоп - Чиерна-над-Тисой", 1020 блоков сигарет Jin Ling.

Контрабанда стоимостью около 30 тысяч евро была закопана под солью и беспрепятственно прошла таможенный контроль со стороны Украины.

"Совершенно очевидно, что сигареты пропустили чопские таможенники. Словацкие коллеги контрабанду обнаружили, однако никакого реагирования на этот факт со стороны руководства ГФС и персонально ее председателя Романа Насирова до сих пор нет", - заявил Москаль.

"При том, что в октябре этого года начальника Закарпатской таможни ГФС Владимира Колесникова отстранили от должности за гораздо меньшее нарушение. Жду такой же принципиальной позиции со стороны Государственной фискальной службы в этом конкретном случае", - заявляет Москаль.

Напомним, 24 октября Насиров отстранил начальника Закарпатской таможни ГФС Владимира Колесникова и начальника таможенного поста "Ужгород" Евгения Потоцкого за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей.

Местное издание "Закарпатье онлайн" сообщало, что Колесников был назначен на таможню вне объявленного конкурса, а "Москаль отстаивал Колесникова своим демаршем об увольнении перед высшим руководством государства".

28 октября глава Госфискальной службы Насиров своими приказами назначил исполняющих обязанности начальника Закарпатской таможни ГФС и его заместителя.

Москаль заявил, что удивлен такими кадровыми перестановками.

Cсылки по теме: