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NEWSru.ua // Украина // Четверг, 22 декабря 2016 г.
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Жена президента открыла в Запорожье первую Медиатеку
время публикации: 08:00
последнее обновление: 12:50
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Жена президента украины, председатель Совета Благотворительного Фонда Порошенко Марина Порошенко 21 декабря открыла в поселке Балабино в Запорожской области первую школьную Медиатеку
Жена президента украины, председатель Совета Благотворительного Фонда Порошенко Марина Порошенко 21 декабря открыла в поселке Балабино в Запорожской области первую школьную Медиатеку
Жена президента украины, председатель Совета Благотворительного Фонда Порошенко Марина Порошенко 21 декабря открыла в поселке Балабино в Запорожской области первую школьную Медиатеку
Жена президента украины, председатель Совета Благотворительного Фонда Порошенко Марина Порошенко 21 декабря открыла в поселке Балабино в Запорожской области первую школьную Медиатеку

Жена президента Украины, председатель совета Благотворительного фонда Порошенко Марина Порошенко 21 декабря открыла в поселке Балабино в Запорожской области первую школьную Медиатеку. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Сегодня открыта первая Медиатека в одной из школ нашего научно-педагогического эксперимента по внедрению инклюзивного образования. И хочу сказать, что каждая из 19 школ нашего проекта будет иметь свой современный интерактивный центр", - заявила госпожа Порошенко.

Марина Порошенко подчеркнула, что в конце сентября состоялась презентация дизайн-проекта вновь созданной Медиатеки, а уже сегодня современная библиотека нового образца открыта для школьников. Кроме книг, здесь есть компьютеры, принтер, ксерокс для углубления обучения, а главное - комфортные условия для развития ребенка.

Проект является составной частью социальной программы "Инклюзивное образование - уровень сознания нации" и, в частности трехлетнего научно-педагогического эксперимента по внедрению инклюзивного образования. Супруга главы государства также посетила новогодний праздник для учащихся инклюзивных классов региона в Запорожском академическом областном украинском музыкально-драматическом театре имени Владимира Магара.

Марина Порошенко также приняла участие в праздничном мероприятии и поздравила учащихся с особыми образовательными потребностями с новогодне-рождественскими праздниками и передала детям сладкие подарки. Вместе с детьми с особыми потребностями госпожа Марина посмотрела детский спектакль "Пеппи Длинныйчулок".

Напомним, в октябре первая леди провела в Виннице Международный конгресс по инклюзивному образованию.

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Четверг, 22 декабря 2016 г.  

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