Украинцы завершили трёхмесячную мотоэкспедицию по 29 странам Европы: в каждой оставляли камень из Рахова

Недавно завершилась мотоекспедиция украинцев вокруг Европы – путешествие длиной больше 30 000 километров. Спортсмены проехали 29 стран. Они 90 дней искали малоизвестных украинцев, которые сделали весомый вклад и имели отношение к формированию сегодняшней Европы.
Об этом заявил президент Киевского городского автомотоклуба (КГАМК) Сергей Малик в четверг 22 декабря, передает "Укринформ".
"Мы планировали 22 000 км, но проехали 32 000 км. И это все имеет определенную экономическую нагрузку. Потому что просто промчаться - это одна ситуация, когда ты сам и ни от кого не зависишь, а второе дело – это ехать с командой, это операторы, это съемка, монтаж с колес, то есть это очень непросто. Мы ехали 90 суток, проехали 29 стран", - сказал Малик.
По его словам, Клубу недавно исполнилось 20 лет и его участники решили делать проекты не только спортивного характера, но и социального. Сначала устраивали авто- и мотопробеги по культурно-историческим местам Украины, а потом возникла идея устроить такую экспедицию.
Малик рассказал, что в каждую страну привозил камень из Рахова – географического центра Европы, на каждом из которых была надпись на языке страны, куда он должен был добраться – "Украина – это Европа". Оставляли их в людных местах. Первый такой камень был отправлен в Норвегию.
Президент Клуба также поделился планами: сначала команда должна смонтировать фильм об этой экспедиции и максимально его распространить, а дальше в поисках украинского следа планирует сделать экспедицию от мыса Горн до Аляски.
В свою очередь, президент Федерации мотоциклетного спорта Украины Вадим Копылов поблагодарил всю команду, которая это мероприятие организовала и осуществила.
"Это событие не только мотоциклетного спорта, но и большое украинское событие 2016 года. Это пример того, что может делать украинская народная дипломатия в реальных шагах продвижения украинского имиджа в европейских странах, и не на словах, а реализуя все это в реальности. Команда действительно совершила героический поступок: не только проехать свыше 30 000 км по границам европейских стран, но и провести все встречи и переговоры, донести до выдающихся и влиятельных людей Европы мнение украинцев, их дела, их мечты, их желания", - отметил Копылов.
Напомним, в апреле прошлого года в Сеть был выложен фильм "Вокруг Украины", который рассказывает о путешествии на мотоцикле вдоль всей границы нашей страны, осуществленном в 2013 году легендарным спортсменом и волонтером Сергеем Маликом. Этот мотопробег "Вокруг Украины" стартовал 1 мая 2013 в 9:00 в Киеве. Сергей Малик без технической помощи и сопровождения за 13 дней на мотоцикле КТМ проехал 7923 км, держа маршрут вдоль границы Украины. Финишировал он в Киеве 13 мая 2013 в 15:50. Этот рекорд подтвержден Национальным реестром рекордов Украины.
Справка
Сергей Малик − человек-рекорд и живая легенда украинского спорта. На его счету − подъем на Ай-Петри на "Формуле-3" в 2004 году: достигнута наибольшая высота над уровнем моря, на которую заехал болид класса "Формула" (1221 м). В 2006 году Сергей на "Формуле-3" в трех заездах обогнал на 1200-метровой дистанции реактивный самолет L-29 Delfin. В 2008-м вывел на старт ралли "Дакар-2008" первую национальную команду на украинском грузовике "КрАЗ". В 2011-м − установил первый украинский рекорд дальности полета на воздушном шаре (170 км).
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