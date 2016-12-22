В Киеве во время сноса МАФов пострадало 5 человек - полиция

Полиция заявляет о пяти пострадавших, двух правоохранителей и трех мирных граждан, во время сноса малых архитектурных форм в столице.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

Около 150 работников правоохранительных органов заступили на охрану общественного порядка на улице Политехнической, получив информацию от Киевской городской государственной администрации о проведении демонтажных работ.

В полиции сообщили, что, когда на место прибыла спецтехника, владельцы МАФов заблокировали ее, а затем возник конфликт между предпринимателями и представителями благоустройства. На место происшествия также прибыл один из народных депутатов с группой лиц.

"Чтобы не допустить физического противостояния и массовой драки, правоохранители вынуждены были вмешаться в ситуацию. В результате демонтажные работы не проводили, и спустя некоторое время участники происшествия разошлись", - говорится в сообщении.

"В общей сложности в столичную полицию поступило пять сообщений врачей об оказании помощи пострадавшим на улице Политехническая, из них двое – сотрудники полиции, а также более 10 сообщений относительно этих событий", - заявили в столичной полиции.

Все сведения соответствующим образом зарегистрированы. Решается вопрос о правовой квалификации происшествий.

Напомним, в июле в районе станции метро "Святошин" произошли столкновения между правоохранителями и владельцами МАФов.

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