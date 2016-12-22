В Черновцах из-за ОРВИ для школьников зимние каникулы начнутся на неделю раньше

В Черновцах в связи с высоким уровнем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, зимние школьные каникулы начнутся на неделю раньше – с понедельника, 26 декабря.

Об этом в четверг 22 декабря сообщила заместитель начальника управления образования городского совета Елена Кузьмина, передает УНИАН.

"В связи с увеличением уровня заболеваемости ОРВИ среди школьников мы приняли решение о том, чтобы начать зимние школьные каникулы на неделю раньше. Они стартуют 26 декабря и продлятся до 13 января включительно. А с 16 января 2017 года начнется второй семестр", - сообщила она.

Как сообщалось, в Черновцах с 29 ноября по 12 декабря был приостановлен учебный процесс в общеобразовательных школах из-за роста уровня заболеваемости детей острыми респираторными вирусными инфекциями.

В Черновцах функционирует 51 общеобразовательное учебное заведение коммунальной формы собственности.

Напомним, ранее в декабре в разное время на карантин закрывали школы Запорожья, Винницы, Мариуполя, Полтавы, Житомира, Тернополя, Сум, Черкасс и Киева.

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