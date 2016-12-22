В Киеве промышляла банда, которая грабила курьеров пиццы

Соломенский районный суд Киева приговорил местного жителя к 7,5 годам лишения свободы с конфискацией имущества за нападения на курьеров, доставлявших пиццу. Об этом сообщается на сайте полиции.

Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 с. 186 (грабеж) и ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса.

Как выяснилось, вместе с сообщниками он заказывал пиццу, а когда курьер доставлял товар - злоумышленники нападали на него в подъезде, забирали деньги и все ценные вещи.

Следствием доказана причастность ныне осуженнного к шести преступлениям. В зависимости от обстоятельств, следователи квалифицировали действия злоумышленников как "грабеж" или "разбойное нападение" (угрожали ножом) - ст. 186 и ст. 187 Уголовного кодекса.

"В содеянном мужчина сознался. Материалы по его сообщникам выделены в отдельные уголовные производства. Сумма нанесенного потерпевшим ущерба составляет более 25 тыс. гривен", - отмечается в сообщении.

Нацполиция ожидает, что уровень преступности в следующем году пойдет на спад.

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