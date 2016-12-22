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NEWSru.ua // Украина // Четверг, 22 декабря 2016 г.
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Освобожденный из плена "киборг" Колодий вернулся домой во Львов
время публикации: 11:59
последнее обновление: 12:40
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Десантник Тарас Колодий, пробывший в плену у боевиков почти два года, вернулся в родной город

Десантник Тарас Колодий, пробывший в плену у боевиков почти два года, вернулся в родной город. Об этом Укринформу сообщил депутат городского совета Игорь Зинкевич.

"Утром, в 6.00, родные, побратимы-десантники из 80-й, а также друзья и волонтеры приветствовали на вокзале во Львове Тараса Колодия, который 18 декабря был освобожден из плена пророссийских боевиков на Донбассе. До того Тарас проходил медицинское обследование в столице", - отметил Зинкевич.

Колодий был мобилизирован в августе 2014 года. Служил в 80-й аэромобильной бригаде. Защищал Донецкий аэропорт. 21 января попал в плен к боевикам. Его, как и других украинских пленных, удерживали сначала в подвалах бывшего помещения СБУ в Донецке, а с июня этого года - в Макеевской колонии. Оттуда ни разу не разрешили позвонить по телефону к родным. В плену десантник пробыл почти два года.

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Четверг, 22 декабря 2016 г.  

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